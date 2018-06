G7 | Merkel | la Germania sostiene la dichiarazione finale concordata

Merkel : Germania contraria al rientro della Russia nel G8 : Merkel: Germania contraria al rientro della Russia nel G8 Merkel: Germania contraria al rientro della Russia nel G8 Continua a leggere L'articolo Merkel: Germania contraria al rientro della Russia nel G8 proviene da NewsGo.

Germania - Merkel : impossibile riammettere la Russia al G8 - : In un intervento al Bundestag la cancelliera tedesca Angela Merkel ha affermato che al momento la riammissione della Russia al G8 è impossibile. Lo riferisce il Bild. La cancelliera ha spiegato che i ...

Merkel : Germania contraria al rientro della Russia nel G8 : "L'annessione della Crimea è stata una lampante violazione del diritto internazionale. E questo giustifica l'esclusione della Russia dal G8". Lo ha detto Angela Merkel rispondendo alle domande dei ...

Germania - Merkel : “Dialogo con Roma - ma Ue si basa sul rispetto delle regole” : L’Italia è uno dei temi al centro del primo confronto tra Angela Merkel e il Bundestag dall’insediamento del suo quarto governo. E la cancelliera, incalzata soprattutto dall’area euroscettica che ha in mano la guida dell’opposizione nel Parlamento tedesco, ha subito precisato un concetto: “Io vado incontro al nuovo governo italiano in modo che si parli gli uni con gli altri. Diremo che l’Unione europea si basa ...

SVOLTA DELLA Merkel?/ Così la Germania si prepara al dopo-Conte : In modo inaspettato, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha teso la mano al nuovo governo italiano targato M5s-Lega. Cosa nasconde la scelta di Berlino? MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:03:00 GMT)GOVERNO CONTE/ I patti e le mosse per sostituire una sinistra che non c'è più, di G. SapelliCAOS CENTRODESTRA/ Morto Berlusconi, è ballottaggio Tajani-Renzi..., di M. Maldo

Germania - Merkel : “Pronta a lavorare con il governo italiano” : Germania, Merkel: “Pronta a lavorare con il governo italiano” Germania, Merkel: “Pronta a lavorare con il governo italiano” Continua a leggere L'articolo Germania, Merkel: “Pronta a lavorare con il governo italiano” proviene da NewsGo.

Germania : “Merkel pronta a collaborare col nuovo governo italiano” : Germania: “Merkel pronta a collaborare col nuovo governo italiano” Germania: “Merkel pronta a collaborare col nuovo governo italiano” Continua a leggere L'articolo Germania: “Merkel pronta a collaborare col nuovo governo italiano” proviene da NewsGo.

Germania : marcia anti-Merkel destra Afd : BERLINO, 27 MAG - Corteo a Berlino del partito di destra xenofobo e populista tedesco, Alternative fuer Deutschland , Afd, , contro la cancelliera Angela Merkel. La marcia, intitolata 'Futuro della ...

Germania : marcia anti-Merkel destra Afd : ANSA, - BERLINO, 27 MAG - Corteo a Berlino del partito di destra xenofobo e populista tedesco, Alternative fuer Deutschland , Afd, , contro la cancelliera Angela Merkel. La marcia, intitolata 'Futuro ...

Paolo Savona - quando paragonava la Germania di Angela Merkel al nazismo : 'La loro ricetta' : Si tratta di un intervento durissimo, dal quale si comprende perché le cancellerie europee cerchino in ogni modo di ostacolare il suo arrivo al ministero dell'Economia: 'Il modello di economia e di ...

Germania-Cina : Merkel a Pechino per visita di due giorni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Germania - denunciata la Merkel : "Azione legale cambierà il mondo" : "cambierà il mondo". La annunciano così, dalle parti dell'Alternative für Deutschland (AfD), l'azione legale contro Angela Merkel. Il partito anti-immigrati tedesco, infatti, il 14 aprile scorso ha denunciato la Cancelliera della Germania per aver violato la Costituzione.Una manovra che vuole contrastare la politica delle porte aperte ai migranti portata avanti dall'ex delfina di Helmut Kohl. L'azione legale è stata presentata davanti alla corte ...

Germania - denunciata Angela Merkel : "Azione legale cambierà il mondo" : "cambierà il mondo". La annunciano così, dalle parti dell'Alternative für Deutschland (AfD), l'azione legale contro Angela Merkel. Il partito anti-immigrati tedesco, infatti, il 14 aprile scorso ha denunciato la Cancelliera della Germania per aver violato la Costituzione. Una manovra che vuole contrastare la politica delle porte aperte ai migranti portata avanti dall'ex delfina di Helmut Kohl. L'azione legale è stata presentata davanti alla ...

Germania - Merkel : necessario in futuro rafforzare Frontex : Roma, 16 mag. , askanews, In un lungo intervento al Bundestag per fare il punto sulla politica di difesa tedesca e sulle necessità dell'esercito tedesco impegnato in un numero crescente di missioni all'estero, la cancelliera Angela Merkel ha detto che un impegno futuro per la Germania ...