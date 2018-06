G7 | Merkel contro Conte sulla Russia | Sanzioni? Era meglio parlarne prima

ilgiornale

: @carmentpf @pbecchi @ForzaNEuro Si potrebbe dire “Francia e Germania” contro “Stati Uniti e Italia”!! L’invito di C… - iMarco128gb : @carmentpf @pbecchi @ForzaNEuro Si potrebbe dire “Francia e Germania” contro “Stati Uniti e Italia”!! L’invito di C… - cipgianni : #G7 2015 contro 2015: sarà una mia idea, ma alla #Merkel piaceva un pochino di più #Obama...?? - CdT_Online : Merkel avvisa: sono in arrivo contromisure dell'Ue contro i dazi Usa -

(Di lunedì 11 giugno 2018) A margine del G7 in Canada, i leader dei Paesi industrializzati si leccano le ferite per un vertice che - per usare le parole della- ha avuto un finale "deludente" e "deprimente". Non che l'avvio fosse stato più tranquillo del finale. E infatti se a tempo scaduto Trump ha ritirato la firma al testo finale dell'in, scatenando la reazione di Trudeau, in avvio erano state leallae la possibilità di riammetterla al G8 a scaldare l'atmosfera.I fatti sono noti.ancora del suo arrivo in Canada, il presidente Usa ha invitato gli altri Paesi a rivedere la loro posizioneestromissione di Mosca dal vertice. Alla reazione negativa e unanime degli Stati Ue, ha fatto eccezione però il neo premier italiano Giuseppe. Il quale, non si è fatto pregare due volte e ha colto la palla al balzo per schierarsi al fianco di Trump in favore di una apertura verso ...