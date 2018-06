G7 ad alta tensione e auto sotto tiro sui mercati

Migranti - tensione con Malta. Conte : "Italia lasciata sola" : Conte prende la parola sulla lite tra Malta e l'Italia in merito allo sbarco di oltre 600 Migranti a bordo della nave Aquarius della Ong Sos Mediterranée. I fatti sono noti: oggi Salvini, insieme al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, ha annunciato la chiusura dei porti alle imbarcazioni cariche di Migranti. E ha chiesto a La Valletta di assumersi le sue responsabilità. Dal Pd a Saviano, la sinistra è andata all'attacco del governo ...

Comunali - tensione ad altamura : “Presidente di seggio esce con una scheda in mano”. La videodenuncia : tensione ad Altamura (Bari) nel giorno delle elezioni Comunali: in un video postato su Facebook da Giorgio Fiore, candidato consigliere di Forza Italia, si vede il presidente della sezione 29 uscire dal seggio con una scheda elettorale in mano. Alcuni cittadini si sono avvicinati, pretendendo spiegazioni, ed è stato necessario l’intervento dei carabinieri. L'articolo Comunali, tensione ad Altamura: “Presidente di seggio esce con una ...

alta tensione al G7 : accordo in extremis. Ma gli Usa si smarcano : I leader del G7 evitano la spaccatura e trovano un compromesso in extremis per lasciare aperta la porta al dialogo. Anche se la distanza con gli Stati Uniti rimane, in particolare sul dossier più ...

G7 ad alta tensione e Conte ondeggia : ... tranne Trump che vola via in anticipo per incontrare a Singapore da Kim, e ha ribadito di essere giunto in Quebec 'per difendere gli interessi italiani forte di una intensa legittimazione politica'. ...

Spread ad alta tensione - sfiora i 270 punti. La Borsa apre in ampio calo : Forte pressione sui Btp: lo Spread sulla scadenza decennale sfiora i 270 punti base (267) da 255 della chiusura di ieri, con un rendimento del Btp al 3,01%. Spread in rialzo anche sul due anni, a 221 punti base a fronte di un rendimento del titolo italiano dell’1,56%....

Spread in alta tensione - sfiora i 270 punti. Borsa di Milano riduce il calo in avvio : I rischi di un inasprimento della guerra dei dazi in concomitanza con il G7 pesano su tutti i listini europei e Milano appare la più debole con Francoforte, anche se si sta calmando la forte corrente ...

Hellas Verona - alta tensione Pazzini-Fusco : pesante risposta dell’attaccante : L’ultima stagione dell’Hellas Verona è stata veramente negativa, il club è alla ricerca del nuovo allenatore ma nelle ultime ore deve dare i conti con il caso Pazzini. “Non mi sono pentito di aver ceduto Pazzini perché è andato in prestito al Levante dove ha trovato ancor meno spazio che all’Hellas e ha fatto un solo goal su azione”, aveva detto Fusco a ‘Radio Sportiva’. Adesso la risposta ...

Spread alle stelle - Bot ad alta tensione - Borsa affonda con le banche : ll vicepresidente della Bce, Vitor Constancio, invita l'Italia a ripassare le regole sugli aiuti ai Paesi in difficoltà e il commissario Ue all'economia, Pierre Moscovici, ribadisce che il destino ...

alta tensione Milan : Yonghong - siamo al gong : Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola L'imitazione di Fassone Pirlo tifa per il Milan in Europa

Otto e mezzo ad alta tensione : scontro tra Alessandro Di Battista e Renato Franco : Volti tirati, sorrisi di circostanza e una tensione che si tagliava col coltello. Lunedì sera ad Otto e mezzo è andata in scena la metafora della crisi politica, con Alessandro Di Battista deciso a dare battaglia in un confronto serrato con Lilli Gruber e Massimo Franco.Il “tu” e l’interlocutore chiamato per nome (anomala consuetudine degli ultimi tempi) hanno a fatica mascherato un’irritazione dipinta sulla faccia dell’ex deputato, in ...

Volvo Ocean Race – VNR : Finale ad alta tensione a Cardiff : Meno di un miglio. Tanta è la distanza che separa i due leader della nona tappa della Volvo Ocean Race Dopo oltre otto giorni di regata attraverso l’Atlantico, la nona tappa era partita da Newport negli USA diretta a Cardiff in Galles, il duo di testa naviga a distanza molto ravvicinata. E per aggiungere ancor più pathos, la terza barca Dongfeng Race Team, che non vede l’ora di rifarsi della delusione della ottava tappa in cui fu spinta giù dal ...

Salvini si infuria e sbotta su Facebook. Tensione alle stelle : salta il governo? : ... Sergio Mattarella , sul nome di Paolo Savona , che leghisti e pentastellati vorrebbero alla guida del ministero dell'Economia. Una figura che preoccupa molto il Quirinale per le sue posizioni anti-...

Usa-Nord Corea - tensione alle stelle. Trump : «È saltato il vertice con Kim» : Donald Trump ha annunciato la cancellazione del vertice con la Nord Corea con una lettera. «Ero davvero impaziente di essere là con te», ha scritto Trump, ma «purtroppo,...

Usa-Nord Corea - tensione alle stelle. Trump : «È saltato il vertice con Kim» : La Corea del Nord ha fatto esplodere almeno tre tunnel, gli edifici per l'osservazione ed altre strutture del sito per i test nucleari di Punggye-ri. Lo riporta l'agenzia sudCoreana Yonhap i...