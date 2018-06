Fuori strada a Lucignano | ferito il celebre attore ' Maurino'

Finisce Fuori strada con l'auto a Lucignano - ferito un 67enne. Attivato Pegaso : Incidente stradale a Lucignano poco dopo le 13 di oggi. Un'auto Finisce fuori strada. Si tratta del secondo sinistro del genere della giornata . E' stato Attivato anche l'elisoccorso Pegaso per ...

Motociclista finisce Fuori strada : incidente lungo la regionale 71. Ferito un 28enne : Ha perso il controllo della motocicletta ed è finito fuori strada. incidente stradale questa mattina ad Ossaia di Cortona. Qui un 28enne di Tuoro sul Trasimeno è rimasto coinvolto in uno schianto ...

Dacia Duster - 4 ruote motrici come un Fuoristrada. Grande capacità di trazione anche sui percorsi più impegnativi : ATENE - Sebbene il focus di mercato sia destinato ad alimentare il mondo degli Sport Utility Vehicle, Dacia Duster offre risposte certe ai cultori dell'off-road. L'edizione 4x4 vanta una...

Auto Fuori strada tra Loseto e Adelfia : carburante disperso sull'asfalto. Interrotta la circolazione : Incidente questo pomeriggio sulla via che collega Adelfia a Loseto, per cause in via di accertamento un'Auto è finita fuori strada proprio nel tratto in cui si restringe. Al momento non si conoscono ...

Vigardolo - auto Fuori strada : morto il conducente : Alle ore 19, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rossi a Vigardolo di Monticello Conte Otto per un'auto finita rovesciata fuori strada in campo agricolo: deceduto il conducente. I vigili del ...

Auto Fuori strada - a bordo un'intera famiglia : gravi padre e figlioletto di due anni : Paura sulla strada statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca : un'intera famiglia è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale che si è verificato poco prima delle 17 di oggi ...

Bergamo - serpente sbuca dal cruscotto dello scooter : 44enne rischia di finire Fuoristrada : La testa del serpente che sbuca dal cruscotto dello scooter: accade a Bergamo e non nella giungla del Bengala. I pompieri hanno dovuto smontare tutta la moto per riuscire a togliere il rettile che si ...

Venezia - auto con a bordo papà e due figlie finisce Fuori strada : grave la più piccola : Una Audi A6 SW è uscita fuori strada per cause ancora in via di accertamento mentre percorreva l'A4 in direzione Milano. Il bilancio è di 3 feriti: si tratta di un uomo e delle sue due figlie minorenni. Una di loro, la più piccola, è in gravi condizioni all'ospedale di Padova. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

Incidente in A4 - auto Fuori strada : ferite due bambine - una è grave : DOLO - Tre persone, di cui due minori, sono rimaste ferite in un Incidente avvenuto questa notte sull' autostrada A4, in direzione Milano, nel tratto del comune di Dolo, in via Dei Campi. Secondo ...

Idea Land Rover : portare la guida autonoma in Fuoristrada" : Tutto questo sta diventando realtà grazie a Cortex, il primo progetto al mondo che porterà in fuoristrada i veicoli autonomi, garantendone le piene capacità operative con qualsiasi condizione del ...

L’auto si ribalta e finisce Fuori strada : Enzo muore a 21 anni : L'incidente stradale è avvenuto lungo la strada statale 89 che collega Apricena a San Severo, nel Foggiano, ed è costato la vita al giovane Enzo Sacco. La sua vettura ha sbandato e si è capovolta più volte senza lasciargli scampo.Continua a leggere

L'auto si ribalta e finisce Fuori strada - ventunenne muore nel Foggiano : APRICENA , Foggia, - Un giovane di 21 anni di Apricena, Enzo Saccone , è morto in un incidente stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, sulla statale 89, nel Foggiano. Il 21enne era alla ...

Trieste - camion si ribalta e finisce Fuori strada FOTO E VIDEO : Le operazioni di recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco, allo svincolo tra Sistiana e il raccordo autostradale, sono durate quasi cinque ore