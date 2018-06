Fotocamera tripla per iPhone X Plus? Sì | secondo questi disegni foto

Galaxy S10 : anche per il top Samsung tripla Fotocamera (rumor) : In Corea del Sud è sorto un nuovo rumor sul Galaxy S10, in cui si afferma che il nuovo dispositivo potrebbe essere dotato di tripla fotocamera posteriore. Una configurazione a tre telecamere è stata presentata per la prima volta con il Huawei P20 Pro e sembra che Samsung voglia replicare il successo del dispositivo cinese. Samsung Galaxy S10 con tripla fotocamera posteriore “Samsung, che ha una domanda inferiore al previsto per la sua ...

iPhone 2019 : in arrivo modello con tripla lente per Fotocamera e lo zoom ottico 3X : iPhone: nel 2019 arriva la tripla fotocamera iPhone 2019: in arrivo modello con tripla lente per fotocamera e lo zoom ottico 3X iPhone nel 2019 lancerà il primo modello dotato di fotocamera a tripla ...

Un iPhone X con tripla Fotocamera in lavorazione? Effetto Huawei P20 Pro : Quale futuro prevede Apple dopo l'iPhone X? Il melafonino premium avrà certamente un suo successore che continuerà a puntare sull'aspetto del design innovativo con notch e cornici del display quasi inesistenti ma probabilmente anche su specifiche hardware sempre più all'avanguardia. La prossima innovazione, secondo recenti rapporti riportati pure da MacRumors , potrebbe passare per la fotocamera, ecco in che modo. Come è noto a tutti, ...

Huawei Mate 20 ed un iPhone 2019 potrebbero avere la tripla Fotocamera posteriore : Huawei Mate 20, previsto al lancio entro la fine dell'anno, ed un iPhone 2019 potrebbero essere dotati di tripla fotocamera posteriore. La caratteristica introdotta proprio da Huawei con il suo P20 Pro, ha riscosso un successo notevole e potrebbe presto dare vita ad un nuovo trend tra gli smartphone di fascia premium. L'articolo Huawei Mate 20 ed un iPhone 2019 potrebbero avere la tripla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Tripla Fotocamera e colorazione Twilight. Sbagliato - non è Huawei P20 Pro ma LEAGOO S10 : LEAGOO è pronta a presentare il suo nuovo top di gamma LEAGOO S9 Pro il 18 aprile, anche se la star dell'evento sarà LEAGOO S10, con Tripla fotocamera, notch ridottissimo e una colorazione Twilight. L'articolo Tripla fotocamera e colorazione Twilight. Sbagliato, non è Huawei P20 Pro ma LEAGOO S10 proviene da TuttoAndroid.

Occhio a Honor 10 Pro : possibile tripla Fotocamera e debutto in Europa : Cresce l'attesa intorno a Honor 10, specie adesso che si profila per il mercato europeo il debutto di Honor 10 Pro, un dispositivo davvero particolare che dovrebbe ereditare la tripla fotocamera che sta facendo grande il P20 Pro di Huawei. Sappiamo tutti che il brand Honor corrisponde all'azienda sussidiaria direttamente controllata dal produttore cinese, e quindi nemmeno dovremmo sorprenderci della volontà da parte dell'OEM di dotare l'altro ...

Scopriamo la tecnologia che si nasconde nella tripla Fotocamera di Huawei P20 Pro : Scopriamo come Huawei e Leica hanno realizzato il comparto fotografico di Huawei P20 Pro, che propone tre fotocamere e una qualità mai vista prima su uno smartphone. L'articolo Scopriamo la tecnologia che si nasconde nella tripla fotocamera di Huawei P20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Anche il nuovo iPhone avrà la tripla Fotocamera? : (Foto: Maurizio Pesce / WIRED) La doppia fotocamera ormai è sorpassata. Con l’arrivo di Huawei P20 Pro la casa cinese ha portato sul mercato il primo smartphone con triplo sensore posteriore, ma presto potrebbe essere in buona compagnia. Lo riporta l’United Daily News di Taiwan, secondo il quale, tra le aziende interessate a una configurazione simile per i propri gadget, ci sarebbe nientemeno che Apple, che potrebbe portare su iPhone ...

Nokia 9 con tripla Fotocamera posteriore? Le caratteristiche svelate : Le presunte caratteristiche hardware del nuovo Nokia 9 sarebbero state svelate: stiamo parlando di uno smartphone con tripla fotocamera posteriore e Flash allo Xenon.Il marchio Nokia è tornato alla ribalta dei mercati internazionali dalla fine della scorsa estate (2017), e a pochi mesi del rilancio dell’azienda finlandese molti esperti del settore si aspettano l’arrivo di un vero top di gamma per il 2018.Questo Top di gamma ha sempre ...