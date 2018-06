Forza Horizon 4 | Quello che c’è da sapere sulle stagioni

E3 2018 : le novità di Xbox - da Forza Horizon 4 a Halo Infinite - : Il nuovo trailer che mostra parti dell'azione di gioco ci catapulta in atmosfere cupe causate da una maledizione Maya che Lara dovrà fermare per salvare il mondo. Tom Clancy's The Division 2 Torna lo ...

Forza Horizon 4 si mostra al mondo - ed è incantevole : ... solo su Xbox One X?, , insieme ad un inedito sistema di stagioni dinamiche : si passerà dall'inverno alla primavera, e dall'estate all'autunno, in un mondo che reagirà e si adatterà attivamente ai ...

E3 2018 : Forza Horizon 4 svelato con un nuovo trailer : Alla conferenza E3 2018 c'è stato spazio anche per l'atteso Forza Horizon 4, che si è mostrato in un nuovo trailer.Da quanto emerso dalla conferenza, il gioco proporrà un open world con stagione, meteo e tempo del giorno dinamici ma sincronizzati nella community. Dal punto di vista tecnico, Forza Horizon 4 girerà a 60fps fissi su Xbox One X.Read more…

Microsoft potrebbe acquisire Playground Games - gli sviluppatori di Forza Horizon : Lo sviluppatore britannico Playground Games potrebbe essere in procinto di essere acquisito da Microsoft. O almeno così sembra, stando a un recente cambio nell'assetto dello studio responsabile della serie di Forza Horizon. Come riporta Wccftech, il 29 maggio scorso, infatti, Keith Ranger Dolliger è stato nominato nuovo direttore all'interno di Playground.Una veloce ricerca su Google mostra che Mr. Dollinger è stato per un lungo periodo Vice ...

L'originale Forza Horizon è meraviglioso in 4K su Xbox One X - analisi tecnica : Microsoft ha ripreso a rilasciare aggiornamenti grafici per i giochi di Xbox 360 su Xbox One X con quattro nuovi titoli, tra cui Forza Horizon, The Witcher 2, Crackdown e Fable Anniversary Edition. Abbiamo un boost della risoluzione di 9 volte superiore alL'originale in tutti e quattro i casi e un sensibile miglioramento delle prestazioni dove necessario, ma è sul primo gioco della lista che ci concentreremo oggi. La qualità delle immagini di ...