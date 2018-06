Fortnite | un nuovo fucile d' assalto | uno stadio di calcio e altro ancora con

Fortnite : debutta nello store il nuovo set Carcerato : Lo store online di Fortnite si arricchisce oggi di tanti nuovi contenuti per tutti coloro che volessero rinnovare il proprio look nel Battle Royale di Epic Games. I nuovi oggetti fanno parte del set Carcerato, tutto dedicato alla criminalità e che aggiunge due costumi e un deltaplano nuovi di zecca.Come riporta VG24/7 i costumi Canaglia e Furfante, entrambi inclusi nel set, possono essere acquistati ciascuno per 1.500 V-Buck, circa 15€, e ...

In Fortnite Salva il Mondo sta per arrivare un nuovo Eroe Mitico e un messaggio nel gioco ne avrebbe svelato l'identità : Anche Fortnite Salva il Mondo sta per ricevere interessanti contenuti che arricchiranno l'esperienza di gioco offerta da Epic Games. Nello specifico, come segnalano i colleghi di VG247, sta per arrivare un nuovo Eroe Mitico con l'aggiornamento 4.3 che, come saprete, è stato rimandato.L'update, oltre a introdurre le Sfide della Settimana 5 il 31 maggio, aggiungerà un Eroe che, un messaggio interno al gioco, ne avrebbe svelato l'identità. A quanto ...

Fortnite pronto a novità - nuovo intervento degli sviluppatori al 25 maggio : Viaggiano sempre spediti i lavori in Fortnite, il Battle Royale sviluppato da Epic Games che ha calamitato l'attenzione di una vastissima porzione di giocatori in tutto il mondo. Nessun problema sotto il profilo contenutistico è stato infatti riscontrato dalla community in seguito all'ampliamento degli orizzonti del titolo, che dopo l'iniziale versione PC, PS4 e Xbox One, ha visto l'avvento anche di quella per iOS, con i sistemi Android che ...

Il nuovo set Epidemia di Fortnite è ora disponibile nello store : Due giorni fa vi avevamo raccontato delle nuove skin in arrivo per Fortnite, scovate da un dataminer che aveva curiosato tra i file della patch 4.2 applicata questa settimana. Oggi queste skin, che fanno parte del set Epidemina, sono finalmente arrivate sullo store del gioco, e possono essere acquistate con i V-Buck che ci siamo faticosamente guadagnati.Nel negozio online di Fortnite Battaglia Reale potremo trovare due nuovi costumi, Truppa ...

Fortnite : la patch 4.2 introduce un nuovo fucile per la modalità Battle Royale : Fortnite è stato offline per alcune ore, per una manutenzione programmata che si è occupata di applicare la patch 4.2 che introduce tantissime novità al Battle Royale sviluppato da Epic Games. Come riporta VG24/7, queste riguardano tanto il comparto PvE, Salva il Mondo, quanto quello PvP, appunto Fortnite Battle Royale.I giocatori potranno divertirsi in questa modalità con un fucile nuovo di zecca, il Vampafucile, che sarà disponibile come ...

Fortnite : dopo la meteora - un nuovo mistero appassiona la community : Non c'è dubbio, Epic ama solleticare la curiosità dei giocatori di Fortnite e se lo ha fatto nelle scorse settimane con la luminosa meteora che ha anticipato la nuova stagione del gioco, ora potrebbe aver trovato un nuovo modo per tenere impegnati i fan nei mesi a venire.Come segnala Gamespot, la community del Battle Royale di Epic sta infatti segnalando in massa un nuovo mistero, dopo che alcuni giocatori si sono addentrati nelle profondità di ...

Gli abbonati a Twitch Prime ricevono un nuovo pacchetto di oggetti gratuiti per Fortnite : Mentre tutte le attenzioni dei giocatori di Fortnite erano ultimamente rivolte al crossover con Avengers: Infinity War, ecco spuntare novità che riguardano gli utenti abbonati al servizio Twitch Prime.Come saprete, Fortnite è molto popolare su Twitch quindi non sorprende che gli oggetti promozionali per gli abbonati siano dedicati ancora al celebre gioco di Epic Games.Come riporta VG247.com, da ora gli abbonati a Twitch Prime riceveranno il ...

Fortnite : l'immagine teaser della nuova stagione si aggiorna - compare un nuovo eroe : Epic Games continua ad infiammare l'hype dei fan di Fortnite con una lunga campagna di teaser che anticipano la nuova stagione del Battle Royale del momento. Se ieri vi avevamo raccontato della comparsa di una nuova immagine promozionale e dello schianto delle prime meteore, oggi parliamo del nuovo post pubblicato dagli stessi sviluppatori, che aggiorna la foto diffusa ieri con un nuovo personaggio.l'immagine è infatti la stessa, ma è stata ...