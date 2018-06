FORMAZIONE E LAVORO Il valore aggiunto per trovare occupazione e mantenerla

FORMAZIONE E LAVORO/ La rivoluzione dell'elearning in dieci mosse : La rivoluzione tecnologica impatta profondamente sulle organizzazioni. FRANCO AMICUCCI ci mostra i 10 trend che stanno cambiando la FORMAZIONE in azienda(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 06:07:00 GMT)LETTERA/ C'è disoccupazione ma non si trovano lavoratori, vi spiego perché, di D. PossiLAVORO E POLITICA/ Giovani e pensionati, lo squilibrio da cancellare in Italia, di M. Ferlini

Gli infortuni sul lavoro si combattono con la FORMAZIONE : Il punto di vista di Maurizio Sacconi, ex ministro del lavoro e presidente della commissione lavoro al Senato

Lavoro e FORMAZIONE - nasce in Italia un progetto per i manager del futuro : The Future Makers (foto: Luca Zorloni per Wired) Non solo il curriculum accademico. Ma anche “capacità di lavorare in gruppo“, “comunicazione“, “ascolto” e “umiltà”. Sono queste le caratteristiche che l’ufficio Italiano della società di consulenza statunitense The Boston Consulting Group (Bcg) ha ricercato nei cento studenti universitari del Belpaese coinvolti nel progetto The Future Makers. ...

Lavoro - alta FORMAZIONE gratuita da Università Federico II e Deloitte Digital per diventare professionisti del Cloud : 'Salesforce -secondo Forbes - è una delle aziende più innovative del mondo, più di Amazon e Tesla. Le stime di crescita del mercato Saleforce sono incredibili, contiamo con questa iniziativa di dare ...

Festa del Lavoro - sicurezza e FORMAZIONE al centro del Primo Maggio : Mentre qualcuno continua ad immaginare un mondo di uomini liberi dal Lavoro, noi preferiamo batterci per un mondo in cui ci si liberi nel Lavoro…Buon Primo Maggio. °°°°L'autore è il Segretario ...

27/04/2018 - Morti sul lavoro - dato in aumento. Uilm "Investire nella FORMAZIONE" : Eppure la formazione è l'unica arma per far arretrare le stragi in fabbrica , ma il mondo del lavoro è diventato instabile e quindi i giovani non vengono adeguatamente formati. Inoltre andrebbero ...

FORMAZIONE 4.0/ L'innovazione per migliorare imprese e lavoro : Con le continue evoluzioni della tecnologia, anche la FORMAZIONE sul lavoro deve cambiare velocemente per reggere la sfida produttiva e occupazionale. FRANCO AMICUCCI(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 08:06:00 GMT)