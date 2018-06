Ford Mustang Shelby GT 350 2019 | aerodinamica rivista e ancora più potenza VIDEO

Ford Mustang Bullitt - la special edition finalmente anche in Italia : Dopo averci permesso di ammirarla, per la prima volta, in occasione dell’ultimo Salone di Ginevra, Ford ha finalmente comunicato tempi e modalità di distribuzione, anche nel nostro paese, della super stilosa Mustang Bullit. Elegantissima, nella sua colorazione Dark Highland Green, rende omaggio alla celebre Fastback GT protagonista, assieme a Steve McQueen, del film Bullit (per l’appunto), in occasione del cinquantesimo anniversario ...

Ford Mustang Bullitt ordinabile da oggi : Uno degli inseguimenti più incredibili della storia del cinema, quasi 10 minuti in cui, in Bullitt, Steve McQueen insegue due sicari per le strade di San Francisco al volante di una fastback Mustang GT del 1968. Per celebrare il 50° anniversario del leggendario film, Ford ha creato Mustang Bullitt. L’edizione limitata, ordinabile da oggi in […] L'articolo Ford Mustang Bullitt ordinabile da oggi sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Il remake di un mito americano : la Ford Mustang : Degni di nota il touch screen da 8' e il cruscotto digitale da 12'; quest'ultimo muta aspetto a seconda delle modalità di guida, che si declinano in Normal, Sport, Track, Snow/Wet, con le ...

Più elegante e sportiva - cresce l'attesa per la nuova Ford Mustang : Manca poco al debutto della nuova Mustang in Europa, fissato per la seconda metà dell'anno. Nell'attesa, Ford sorride ai numeri del 2017: con quasi 126.000 esemplari immatricolati in tutto il mondo, si è confermata la vettura sportiva più venduta a livello globale. Oltre 13.000 quelle vendute in Europa, mentre più di 7.100 sono state vendute in Cina. Sono 81.866 quelle immatricolate negli ...

Usa : Ford - addio a Fiesta e Taurus. Ok Mustang - Suv e truck : Ford opta per una selezione della produzione ridimensionando la gamma delle vetture e riducendo il numero di utilitarie e berline. Lo ha annunciato la casa automobilistica americana, come riferisce UsaToday. Nella divisione autovetture resteranno in pratica solo la leggendaria Mustang e la Focus Active che prende il posto della Focus compatta. Benché considerata ancora nella gamma auto, la Active appare più un Suv. Lo sviluppo dei modelli Ford ...

Ford Mustang è la vettura sportiva più venduta al mondo : Delle 125.809 unità immatricolate nel mondo, 81.866 sono quelle negli Stati Uniti, culla di produzione di Ford Mustang. Quasi un terzo del totale è stato, invece, immatricolato in paesi al di fuori ...