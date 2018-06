Football Club Frascati | Di Carlo dal campo alla scrivania

romadailynews

: ?? Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver formalizzato con @juventusfc la cessione a titolo definitivo… - GenoaCFC : ?? Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver formalizzato con @juventusfc la cessione a titolo definitivo… - GenoaCFC : ?? Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver acquisito da @MKSCracoviaSSA i diritti per avvalersi delle… - Corrierelaziale : Football Club Frascati, #DiCarlo dal campo alla scrivania: «Trasmetterò la mia passione pure da dg» -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Roma – Ilsta crescendo e prova a strutturarsi ulteriormente a livello societario. Tra le (molte) novità della prossima stagione ci sarà una “nuova” figura di direttore generale. Gianfranco Di, infatti, lascia ile si siede virtualmente dietro la. Con l’ormai ex dg Claudio Laureti che diverrà co-presidente assieme a Stefano Lopapa. L’esperto allenatore, 69 anni, smette i suoi panni dopo 35 anni di attività di alto livello sia nel settore giovanile che in quello dilettantistico. Dove è riuscito a vincere in tutte le categorie dTerza finoPromozione allenando anche in Eccellenza e serie D. L’ultima esperienza sulla panchina è stata quella di quest’anno con la Juniores regionale C del. Portato a un passo dai play off di categoria e finosemifinale della Coppa Primavera. “Al momento ancora non ho ...