Folle inseguimento tra rom - morto il 29enne fiorentino travolto sul suo scooter : Non ce l'ha fatta Duccio Dini, che era stato portato al pronto soccorso di Careggi in condizioni disperate e ricoverato in terapia intensiva. Il ventinovenne era stato investito, mentre era sul suo ...

Folle inseguimento tra rom - in fin di vita il 29enne fiorentino travolto in scooter : Potrebbe non avercela fatta Duccio Dini , il ragazzo di 29 anni travolto ieri alla guida del suo scooter mentre era fermo al semaforo tra via Martini e via Canova, a Firenze, da una delle tre auto che ...