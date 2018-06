ilfattoquotidiano

: Foggia, pistolettate nel video rap ‘Mafia’ girato nel paese sciolto per infiltrazioni… - TutteLeNotizie : Foggia, pistolettate nel video rap ‘Mafia’ girato nel paese sciolto per infiltrazioni… - Chrisrev13 : RT @fattoquotidiano: Foggia, pistolettate nel video rap ‘Mafia’ girato nel paese sciolto per infiltrazioni: perquisizioni per trovare l’arm… - Cascavel47 : Foggia, pistolettate nel video rap ‘Mafia’ girato nel paese sciolto per infiltrazioni: perquisizioni per trovare l’… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Perquisizioni, posti di controllo e verifiche in esercizi commerciali a Mattinata, in provincia di. Entra nel vivo l’indagine di polizia e carabinieri, dopo la pubblicazione su Youtube delmusicale del rapper italo tedesco Eazy Patrino dal titolo Mafia. Nelclip, in lingua franco-algerina, si parla di mafia e vengono sparati due colpi di pistola in aria. C’è poi un uomo pregiudicato, Gianfranco Prencipe, genero di un ex politico locale, che impugna una pistola (che gli investigatori stanno cercando) e simula l’inserimento del colpo in canna. I controlli degli investigatori tendono a verificare se l’arma sia vera e se il testo della canzone, che viene tradotto in queste ore da un interprete, sia una sorta di inno alla criminalità organizzata. L’indagine è tesa a ritrovare l’arma usata nelper verificare se sia vera e quindi se il rapper, figlio ...