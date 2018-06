“Finalmente!” Giorgio Mastrota e Natalia Estrada | l’annuncio su Instagram Una gioia

caffeinamagazine

(Di lunedì 11 giugno 2018) Non ha mai amato i riflettori e per questo è praticamente sconosciuta al grande pubblico. Ma di lei si parla tanto in questi giorni., 22 anni, figlia di, è diventata mamma. Il lieto annuncio è arrivato direttamente dalla pagina social del neononno 54enne che suha postato la foto del nipotino coperto dall’ormai immancabile ‘pollicione’ e taggato la figlia 22enne e il suo compagno Daniel come mamma e papà. La bella notizia arriva a pochi mesi dalla nascita del quarto figlio di, Leonardo, venuto al mondo lo scorso dicembre dopo Federico e Matilde, nati dall’amore con la compagna Floribeth Gutierrez. La 23enneha partorito il suo primogenito, avuto dal compagno Daniel Del Castillo. Nonnonon ha voluto perdersi il momento ed ha accompagnato la figlia in clinica, come ha documentato su...