Finale Play-off Serie B | Frosinone-Palermo | le date di andata e ritorno Orari | programma

Palermo e Frosinone giocheranno la Finale dei playoff di Serie B : Il Frosinone si è qualificato alla finale dei playoff di Serie B dopo aver pareggiato 1-1 la semifinale di ritorno contro il Cittadella, giocata domenica sera allo stadio Benito Stirpe. Il Frosinone ha passato il turno con un risultato complessivo The post Palermo e Frosinone giocheranno la finale dei playoff di Serie B appeared first on Il Post.

Frosinone-Palermo - Finale Playoff Serie B 2018 : date - programma - calendario - orari e tv. In palio la promozione in Serie A : Palermo-Frosinone sarà la Finale dei Playoff di Serie B. Il doppio confronto, che si giocherà in andata e ritorno, metterà in palio l’ultima promozione per la Serie A 2019. I siciliani hanno eliminato il Venezia in semiFinale mentre i laziali hanno faticato parecchio per avere la meglio sul Cittadella con un doppio pareggio. Ora il confronto Finale che vale un posto al sole. Il Palermo giocherà il match d’andata in casa mercoledì 13 ...

Serie B - ritorno semifinali playoff : Palermo-Venezia 1-0. I rosanero volano in Finale : Il Palermo continua a sognare il ritorno in A. La squadra di Roberto Stellone ha sconfitto il Venezia 1-0 nella semifinale di ritorno dei playoff. Equilibrio rotto subito in apertura dall'autorete di ...

