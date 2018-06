Filippo e Lucia dopo il GF | le presentazioni in famiglia e i dettagli piccanti

Filippo Contri e Lucia Orlando/ Video : in accappatoio a Roma Nord (Grande Fratello) : Filippo Contri e Lucia Orlando sempre più uniti e innamorati contro il gossip: dopo le foto con Patrizia Bonetti, la coppia si concede una Romantica serata a casa di lui (Grande Fratello).(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:50:00 GMT)

GF 15 - Lidia Vella commenta le coppie : Filippo Contri e Lucia Orlando? “Non dureranno” : Grande Fratello 15, l’opinione di Lidia Vella sulle coppie nate in casa: ecco cosa pensa di Filippo e Lucia Il Grande Fratello è finito ma dei suoi protagonisti oggi si continua a parlare. Tra i concorrenti più chiacchierati di questa edizione, sicuramente, ci sono Filippo Contri e Lucia Orlando. La storia altalenante che li ha […] L'articolo GF 15, Lidia Vella commenta le coppie: Filippo Contri e Lucia Orlando? “Non ...

Lucia Orlando e Filippo Contri a letto dopo il Grande Fratello - boom su Instagram : A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello, gli occhi dei fan sono puntati sulle coppie che si sono formate all'interno della Casa. E se l'amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete sembra procedere ...

Mattino 5 - Riccardo Signoretti a Lucia Orlando : 'Ho foto di Filippo con un'altra ragazza' : E' da pochissimi giorni finito il Grande Fratello, ma continuano i molti rumors per quanto riguarda le nuove vite dei protagonisti che hanno preso parte alla 15esima edizione del reality condotto da Barbara D'Urso. Il Grande Fratello si sa, è una vetrina mediatica parecchio importante, motivo per il quale molti concorrenti, nel corso delle edizioni, si sono spesso trovati al centro dei più importanti giornali di gossip italiani. Dopo l'ultima ...

Pomeriggio 5 - Filippo Contri ha tradito Lucia : le foto con Patrizia Bonetti : Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 si è parlato della possibilità che Filippo avesse tradito Lucia. Siccome si vociferava, su internet, dopo la puntata di Mattino 5, dell’esistenza di foto compromettenti dell’ex gieffino, Barbara d’Urso ha voluto vederci chiaro e ha invitato tutti i diretti interessati a partecipare alla sua trasmissione. Cosa è accaduto? Rivelazione dopo rivelazione si è scoperto il coinvolgimento di ...

GF Filippo e Lucia - lui beccato con Patrizia : la reazione della Orlando : Grande Fratello, le foto di Filippo Contri con un’altra che non è Lucia Orlando: si tratta di Patrizia Bonetti Filippo del Grande Fratello beccato con un’altra donna che non è Lucia. Il gossip è stato svelato da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, a Mattino 5 ma le foto sono state mostrate solo a Pomeriggio 5. […] L'articolo GF Filippo e Lucia, lui beccato con Patrizia: la reazione della Orlando proviene da Gossip e Tv.

Lucia Orlando e Filippo Contri in crisi dopo il Grande Fratello? VIDEO : Grande Fratello, Filippo e Lucia non sono in crisi: la verità in un VIDEO Il gossip lanciato ieri a Mattino 5 ha fatto traballare per un attimo le certezze di Lucia Orlando del Grande Fratello. La commessa romana, che ha iniziato una storia d’amore con Filippo Contri ha dovuto fare i conti con una segnalazione fatta da Signoretti. Il direttore di Nuovo tv ha raccontato a Lucia che nel nuovo numero del suo settimanale usciranno delle foto ...

“Ecco le foto”. Filippo Contri ha tradito Lucia Orlando : lo scoop a Mattino 5. La soffiata sulla coppia del Grande Fratello in diretta dalla Panicucci (Ahia!) : La coppia formata da Filippo Contri e Lucia Orlando è la prima nata nella casa del Grande Fratello. In due settimane i due si sono avvicinati e baciati, mandando su tutte le furie un’altro dei due concorrenti, il pugliese Valerio Lo Grieco. Il motivo è presto detto. Il modello si trovava in nomination proprio con Contri e sarebbe stata la relazione appena iniziata del romano con Lucia a salvarlo dall’eliminazione.-- Appena uscito dalla ...