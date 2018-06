FIBA 3×3 World Cup – Italia ko contro la Repubblica Ceca | ma il pass per i quarti è nelle

sportfair

(Di lunedì 11 giugno 2018)3×3Cup. Le Azzurre si qualificano ai. In campo domanigli Stati Uniti alle 10.05 Con tre vittorie e una sconfitta la Nazionale femminile Open 3×3 supera il primo turno e si Qualifica aidi Finale della3×3Cup in corso a Manila. Domani, martedì 12 giugno, giocherà alle 10.05 (orana)gli Stati Uniti per l’accesso alle Semifinali. L’arriva aidopo aver battuto sabato Malesia e Turkmenistan, questa mattina la modesta Indonesia 19-5 (ripescata in corsa dopo il ritiro del Venezuela), e aver perso 20-21la Rep., in una gara valida, a quel punto, solo per il primo posto del girone A. Con lal’ha giocato una gara intensa, emozionante, fisica, risolta da due tiri liberi dellaRomana Stehlíková che hanno portato a 21 punti la(le gare nel ...