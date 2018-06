Ferrero apre il primo Nutella Caffè a New York

meteoweb.eu

: Ansa Terra e #Gusto. I #Sapori dal mondo: Ferrero apre Nutella Caffè a New York, il secondo nel mondo - EuropeBT : Ansa Terra e #Gusto. I #Sapori dal mondo: Ferrero apre Nutella Caffè a New York, il secondo nel mondo - EuropeBT : #travel #news: Ferrero apre Nutella Caffè a New York, il secondo nel mondo -> -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Grandi notizie per i golosi della Grande Mela: a Newarriva il secondoal mondo. Dopo l’esperimento di Chicago l’anno scorso, laha deciso infatti di aprirne uno anche a New. La nuova sede si troverà nei pressi di Union Square, una delle piazza più frequentate della città. Il menù, oltre a biscotti, crepes e pasticceria varia ovviamente tutta a base di, prevede anche panini e insalate. Non mancheranno inoltre l’espresso e altre bevande a base di. “Non c’è niente come il gusto della– ha detto Rick Fossali, vice presidente delle operazioni delin un comunicato ufficiale – e dopo la straordinaria reazione ala Chicago, i nostri fan ci hanno incoraggiati ad aprire un’altra location”. L'articoloila New...