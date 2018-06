Ferrari | motore nuovo e l ispirazione di Villeneuve così Vettel è in testa al Mondiale

FORMULA 1 DIRETTA GP CANADA 2018/ F1 streaming video SKY prove libere FP2 : motore nuovo per la Ferrari : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 Gp CANADA 2018 Montreal: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare in Quebec (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:49:00 GMT)

F1 - Vettel punta tutto sul motore 2 della Ferrari : “potrebbe giocare un ruolo fondamentale per la vittoria” : Sebastian Vettel ha parlato delle novità portate dalla Ferrari in Canada, sottolineando come il motore giocherà un ruolo importante ai fini della vittoria Archiviato il Gp di Monaco, la Ferrari si prepara adesso al prossimo appuntamento di Montreal, terra di conquista nelle ultime stagioni di Lewis Hamilton. Sebastian Vettel, però, partirà quest’anno avvantaggiato rispetto al rivale della Mercedes, dal momento che potrà disporre del motore ...

F1 - GP Canada 2018 : problemi sulla nuova power unit Mercedes - la Ferrari sorride! Che vantaggio per le Rosse - avversari con motore vecchio : Incredibile colpo di scena alla vigilia del GP del Canada, settima tappa del Mondiale F1. La Mercedes, infatti, avrebbe dovuto montare le power unit 2 sulle proprie monoposto ma a sorpresa sono emerse delle problematiche tecniche durante le procedure del controllo qualità. All’ultimo momento è stato dunque deciso di affrontare il weekend con la power unit 1, quella che ha già sulle spalle ben sei Gran Premi. Il debutto della nuova ...

V8 turbo Ferrari miglior motore degli ultimi 20 anni : L’ultima versione del V8 turbo Ferrari, che equipaggia in varie forme tutte le vetture della Casa con motore 8 cilindri, è stata nominata miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018. Nel 20° anniversario del Premio la Ferrari ha ricevuto ben sei riconoscimenti, il numero più […] L'articolo V8 turbo Ferrari miglior motore degli ultimi 20 anni sembra essere il primo su ...

Il miglior motore degli ultimi 20 anni ? E’ il V8 turbo Ferrari [FOTO] : Il V8 turbo 3.9 litri è stato nominato il miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018 L’ultima versione del V8 turbo Ferrari, che equipaggia in varie forme tutte le vetture della Casa con motore 8 cilindri, è stata nominata miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018. Nel 20° anniversario del Premio la Ferrari ha ricevuto ...

F1 - novità in arrivo sulla Ferrari di Vettel : il tedesco avrà un motore ‘particolare’ nel prossimo Gp del Canada : In occasione del Gp del Canada, la Ferrari utilizzerà un nuovo motore con una parte alta alleggerita e dotato di modifiche in camera di combustione Il Gp del Canada si avvicina, così come le prime modifiche sulle monoposto dei team di Formula 1. In particolare la Ferrari, in occasione della gara di Montreal, monterà sulla SF71H di Sebastian Vettel un motore nuovo dorato di una parte alta alleggerita e di alcune modifiche in camera di ...

F1 - dita incrociate in casa Ferrari : cresce la preoccupazione intorno al motore della macchina di Vettel : A Montecarlo sarà la sesta gara di Vettel con la power unit numero 1, una situazione che preoccupa la Ferrari considerando anche i cedimenti patiti da Raikkonen al Montmelò Fascino, spettacolo ma anche preoccupazione per la Ferrari a Montecarlo. La gara che si disputa nel Principato, la sesta in calendario, non lascia dormire sonni tranquilli al team di Maranello, soprattutto per quanto riguarda la questione power unit. Sebastian Vettel monterà ...

F1 - sospiro di sollievo in casa Ferrari : gli ultimi aggiornamenti sul motore che ha tradito Raikkonen a Barcellona : I tecnici della Ferrari hanno analizzato il motore 2 che ha tradito Raikkonen a Barcellona, scoprendo come fortunatamente non si sia rotto sospiro di sollievo in casa Ferrari per quanto riguarda le condizioni del secondo motore montato da Raikkonen a Barcellona, i tecnici in rosso infatti hanno scoperto la causa che ha costretto il finlandese al ritiro. AFP/LaPresse Dopo attente analisi e valutazioni è saltato fuori un problema elettrico ...

F1 - Gp Spagna : la Ferrari costretta a cambiare il motore di Raikkonen : Triplo cambio per Kimi Raikkonen in vista della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio di Spagna sul circuito di Montmelò. Con un tweet la scuderia di...

F1 Spagna - Ferrari : Raikkonen cambia il motore : MONTMELÒ - In via precauzionale la Ferrari ha deciso di sostituire il motore termico, il turbocompressore e l'Mgu-h sulla vettura di Raikkonen. La modifica si è resa necessaria in seguito ai problemi ...

F1 Spagna - Ferrari : Raikkonen sostituisce il motore per le qualifiche : MONTMELÒ - Cambio di motore in casa Ferrari. In via precauzionale la scuderia di Maranello ha deciso di sostituire il motore termico, il turbocompressore e l'Mgu-h sulla vettura di Raikkonen. La ...

Ferrari - cambio di motore per Raikkonen : In via precauzionale la Ferrari sostituirà il motore sulla SF71-H di Kimi Raikkonen dopo il problema avuto nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. triplo cambio - La scuderia ...

F1 - GP Spagna 2018 : problemi al motore della Ferrari di Kimi Raikkonen. Il finlandese userà la seconda power unit : Non inizia nel migliore dei modi il weekend di Kimi Raikkonen e della Ferrari, nel quinto appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno in Spagna. Il finlandese, nel corso delle prove libere 2, era stato costretto ad interrompere anzitempo il proprio lavoro in pista a causa di un’anomalia riscontrata sulla power unit della sua SF71H. I tecnici del Cavallino Rampante si sono subito attivati per verificare l’origine del problema. ...