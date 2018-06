Ferrari 488 Pista | la prova - La nuova ' Speciale' per i clienti-piloti

Ferrari - A Fiorano con la 488 Pista - VIDEO : La Ferrari 488 Pista non si fa mancare nulla rispetto alla sorella da cui deriva, quella 488 GTB che, già lei, tanto mansueta non è: ha più cavalli, più assetto, più aerodinamica. Insomma, cè tutto quello che serve per definirla estrema. Anche se questo non significa in automatico che voglia ritagliarsi soltanto uno spazio tra i cordoli. Tra i cordoli di Fiorano . A dispetto del suo nome e del suo aspetto, ci tiene anche alla sua capacità di ...

Ferrari 488 Pista - Su strada in esclusiva con la nuova Rossa - VIDEO : Ebbene sì, in superanteprima abbiamo già guidato la Ferrari 488 Pista. E, a dispetto del nome, lo abbiamo fatto sulle strade attorno a Maranello. Perché in quella denominazione, Pista, bisogna leggere le origini di questauto, non il suo destino. Ha fatto tesoro dellesperienza nelle corse per rendere ancora più ampio il suo raggio dazione su strada. Senza fiato. 50 cavalli in più, 90 chili in meno e uninesauribile voglia di dimostrare tutto ciò ...