Farmaci sottocute in oncoematologia - esperienza vincente in Puglia : Roma, 11 giu. (AdnKronos Salute) - Tempi di permanenza in Day hospital dimezzati, più pazienti oncoematologici trattati, più terapie erogate ogni anno, più sicurezza per malati e operatori, riduzione dei costi sociali e cospicui risparmi economici per l'intero sistema sanitario regionale. Questi in

Farmaci sottocute in oncoematologia - esperienza vincente in Puglia : Roma, 11 giu. (AdnKronos Salute) – Tempi di permanenza in Day hospital dimezzati, più pazienti oncoematologici trattati, più terapie erogate ogni anno, più sicurezza per malati e operatori, riduzione dei costi sociali e cospicui risparmi economici per l’intero sistema sanitario regionale. Questi in sintesi i vantaggi ottenuti con l’impiego di Farmaci ‘intelligenti’ in formulazione sottocute (Sc), a parità di ...