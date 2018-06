Fallout 76 | The Elder Scrolls VI e Starfield | gli annunci Bethesda all’E3

Bethesda lancia una campagna di beneficenza legata a Fallout 76 : Seguendo lo spirito di Fallout 76 per la ricostruzione globale, Bethesda ha annunciato una collaborazione con Habitat for Humanity, un'associazione no-profit globale che si impegna per promuovere la visione che tutti abbiano una casa decente nei 50 stati degli USA e in oltre 70 nazioni. A partire dal 4 luglio, gli utenti potranno visitare il negozio di iTunes e acquistare la cover ispirata agli Ink Spots della celebre canzone di John Denver ...

E3 2018 - Bethesda svela Fallout 76 : Indietro 11 giugno 2018 2018-06-11T11:06:20+00:00 ROMA – Dopo settimane di rumors, Bethesda ha finalmente svelato l'attesissimo Fallout 76. Presentato durante la conferenza dell'E3 2018 di Los Angeles, il titolo uscirà il 14 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La nuova avventura post-apocalittica si pone come prequel online dell'intera saga, dove ogni essere umano […]

Fallout 76 e RAGE 2 sugli scudi all’E3 2018 : i dettagli della conferenza di Bethesda : Procede spedito l'E3 2018, la fiera dedicata al mondo dell'intrattenimento digitale che come di consueto sta avendo luogo nel classico quartier generale di Los Angeles. Dopo l'esordio di Electronic Arts (con il suo EA Play 2018) nella giornata di sabato e di Microsoft nella tarda serata (italiana) di ieri sera, la notte è stata dedicata interamente a Bethesda. Tanta era l'attesa per il publisher con sede nel Maryland, in virtù di progetti ...

Fallout 76 : Bethesda annuncia l’edizione Armatura Atomica : Durante la conferenza E3 2018, Bethesda ha ufficialmente annunciato l’arrivo per Novembre, dell’Edizione Armatura Atomica per FALLOUT 76. Scopriamo insieme tutto quello che è possibile trovare al suo interno. FALLOUT 76: Svelata l’edizione Armatura Atomica Fans di FALLOUT, l’edizione da collezione che vi proponiamo di seguito potrebbe attirare la vostra attenzione. L’Armatura Atomica include al suo ...

E3 2018 : annunciata la data di uscita di Fallout 76. Bethesda conferma : sarà un gioco completamente online : Nel corso della conferenza E3 di Bethesda arrivano nuove informazioni sull'atteso Fallout 76. Innanzitutto è stato confermato che il gioco arriverà il 14 novembre 2018 e sarà completamente online, come rumoreggiato negli ultimi giorni.sarà un gioco molto vasto, 4 volte le dimensioni di Fallout 4 e sarà ambientato in West Virginia. Il Vault 76 è stato creato per celebrare i 300 anni degli USA. Dal punto di vista tecnico, è stata utilizzata una ...

Bethesda annuncia Fallout 76 - nuovo capitolo della serie : Dopo averci tenuto sulle spine per quasi 24 ore con un misterioso teaser, Bethesda ha presentato solo qualche minuto fa Fallout 76, un nuovo capitolo della serie che smentisce quindi le ipotesi di una remastered in lavorazione negli studi del publisher.Il reveal completo di Fallout 76 avverrà soltanto all'E3 2018 ma Bethesda ha solleticato la curiosità dei fan pubblicando un brevissimo video che mostra gli interni del Vault 76, che a questo ...

