FALLOUT 76 | Bethesda annuncia l’edizione Armatura Atomica

E3 2018 : annunciata la data di uscita di FALLOUT 76. Bethesda conferma : sarà un gioco completamente online : Nel corso della conferenza E3 di Bethesda arrivano nuove informazioni sull'atteso Fallout 76. Innanzitutto è stato confermato che il gioco arriverà il 14 novembre 2018 e sarà completamente online, come rumoreggiato negli ultimi giorni.sarà un gioco molto vasto, 4 volte le dimensioni di Fallout 4 e sarà ambientato in West Virginia. Il Vault 76 è stato creato per celebrare i 300 anni degli USA. Dal punto di vista tecnico, è stata utilizzata una ...

Bethesda annuncia FALLOUT 76 - nuovo capitolo della serie : Dopo averci tenuto sulle spine per quasi 24 ore con un misterioso teaser, Bethesda ha presentato solo qualche minuto fa Fallout 76, un nuovo capitolo della serie che smentisce quindi le ipotesi di una remastered in lavorazione negli studi del publisher.Il reveal completo di Fallout 76 avverrà soltanto all'E3 2018 ma Bethesda ha solleticato la curiosità dei fan pubblicando un brevissimo video che mostra gli interni del Vault 76, che a questo ...

Bethesda : il misterioso teaser comparso in rete potrebbe riferirsi a un nuovo FALLOUT? : Ieri, come molto probabilmente saprete, Bethesda ha improvvisamente pubblicato un misterioso teaser con le parole "Please Stand By". In seguito, la rete è stata invasa da varie teorie riguardo il significato del teaser: alcuni pensano sia riferito alla versione remastered del terzo episodio, altri hanno creduto fosse collegato a New Vegas con un coinvolgimento di Obsidian, anche se lo studio ha subito smentito le voci.Quindi, la maggioranza ...

Annuncio imminente per FALLOUT 5? Bethesda stuzzica i giocatori con un teaser : Bethesda ha stuzzicato i giocatoir di tutto il mondo e gli appassionati con un criptico tweet dedicato a una serie molto amata dai giocatori. Potete vederlo in basso: Fallout 5 sta per essere annunciato, addirittura nella giornata di oggi? Questpo potrebbe essere solo un sogno. Fallout 5 è improbabile Ma non impossibile. Il teaser imanda sicuramente al mondo di Fallout e attualmente le ipotesi sul piatto sono tante. Un possibile Fallout: New ...