Faccia a faccia a Palazzo Chigi tra Conte e il segretario Nato Stoltenberg

Baltur Cento in serie A di basket. "E adesso Facciamo come la Spal" : Indotto, economia che si mette in moto. Visibilità, non solo in Emilia-Romagna. Cento c'è, ora, anche a livello nazionale». Si parla di referendum per passare da Ferrara a Bologna. «Preferisco ...

Comunali Avellino 2018 - la lite al seggio finisce a pizza in Faccia - : Protagonisti dell'episodio due candidati di liste diverse entrambe collegate al candidato sindaco Nello pizza. Ilarità tra i presenti sulla coincidenza tra il cognome dell'aspirante primo cittadino e ...

Il "governo del cambiamento" Faccia tornare i soldati italiani dall'Afghanistan : Piuttosto che spenderli in ipocrisia, i soldi della missione in Afghanistan si investano per la chiusura dell'ILVA e per la riconversione dell'economia di una città inquinata come Taranto.

Il ‘solito’ Ibrahimovic : doppietta ed esultanza in Faccia all’avversario [VIDEO] : Ibrahimovic continua ad essere grande protagonista in Mls e non solo per le prodezze dal punto di vista tecnico. Netto successo per 3-0 dei LA Galaxy contro Real Salt Lake, seconda doppietta consecutiva per l’attaccante svedese. L’ex Juventus dopo il primo gol si è lasciato andare a un’esultanza rabbiosa in faccia a un avversario, il centrocampista Sunny. L'articolo Il ‘solito’ Ibrahimovic: doppietta ed esultanza ...

Ilaria Cucchi contro Salvini : “Facciamo schifo al ministro dell’Interno ma lo affronteremo” : Duro attacco di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, contro il neo ministro dell'Interno Matteo Salvini attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: "Caro Stefano. Facciamo schifo al ministro dell’Interno. Ora chi ci offendeva in modo becero e greve è diventato deputato. Andiamo a fare un salto al Ministero per parlare con loro?".Continua a leggere

Media : Trump vuole Faccia a Faccia con Kim Jong-un prima del summit - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende tenere un breve incontro privato con il leader nordcoreano Kim Jong-un prima dell'inizio del vertice del 12 giugno. Lo riferisce Bloomberg, citando ...

Stasera Italia - Vittorio Feltri : «I gay? Io li chiamo froci - ricchioni - busoni. Facciano quello che vogliono - basta che non mi rompano i coglioni» : Stasera Italia, Vittorio Feltri I gay? “Io li chiamo froci“. Vittorio Feltri scatenato (e politicamente scorrettissimo) a Stasera Italia. Ieri sera, intervenendo come ospite nel talk show di Rete4, il direttore di Libero ha detto la sua in merito alla polemica sulle famiglie arcobaleno e lo ha fatto spiazzando tutti. Il giornalista, infatti, si è dichiarato favorevole ai diritti degli omosessuali, che tuttavia ha appellato con un ...

Ilaria Cucchi : "Caro Stefano - Facciamo schifo al ministro dell'Interno - ma lo affronteremo" : "Caro Stefano. facciamo schifo al ministro dell'Interno. Ora chi ci offendeva in modo becero e greve è diventato deputato ma è rimasto segretario del sindacato di Polizia Sap. Si nascondono dietro immunità e ruoli ma sai cosa penso? Penso che dobbiamo portare rispetto per le Istituzioni che rappresentano. Li affronteremo a viso aperto Stefano. Parleremo con loro". Così Ilaria Cucchi in un lungo post su Facebook."Ora ...

Roma Pride - Imma Battaglia insieme a Eva Grimaldi : ”Governo omofobo e reazionario. Con Fontana mostra sua vera Faccia” : “Siamo qui per dire a Fontana (Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia, ndr) in maniera forte e chiara che sui diritti non si arretra, che la famiglia è quella in cui c’è l’amore e che questo governo, attraverso Fontana, ha mostrato la sua faccia”. Così Imma Battaglia, insieme alla sua compagna Eva Grimaldi, durante il corteo Roma Pride. L'articolo Roma Pride, Imma Battaglia insieme a Eva Grimaldi:”Governo ...

Gay : Martina - governo non Faccia passi indietro su diritti : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Speriamo che il governo non faccia fare passe indietro sui diritti. Anzi, bisogna andare avanti. Il Pd c’è”. Lo ha detto il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, al Gay Pride a Roma. L'articolo Gay: Martina, governo non faccia passi indietro su diritti sembra essere il primo su SPORTFAIR.