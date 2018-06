Fabio Cannavaro | Sarà il Mondiale dei giovani fenomeni Balotelli? Pronto per

huffingtonpost

(Di lunedì 11 giugno 2018) Stare fuori dai Mondiali e fare da sparring partner ai francesi in amichevole "servirà ad aprirci gli occhi". Parola diche, in un'intervista al Corriere della Sera, ha affermato senza mezzi termini che "i francesi sono molto più avanti di noi". L'Italia ha bisogno di ripartire, per, e Roberto Mancini potrebbe essere la chiave giusta."Mi piace che abbia fatto giocare tutti, fregandosene delle critiche. Far fare esperienza a tutti è giusto, poi è chiaro che più avanti bisognerà restringere il gruppo. E puntare su quello verso l'Europeo".A proposito di Mario, l'ex capitano della Nazionale non ha dubbi: ha tutte le carte per essere il leader."Per quello che ha fatto vedere negli ultimi due anni Mario merita la Nazionale. Se vuole, con la testa giusta può fare ancora molto. Ormai è cresciuto".Il ...