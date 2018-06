F1 | nessuna conseguenza per Hartley dopo l’incidente con Stroll | superati tutti i test

sportfair

: Un grande spavento, per fortuna senza nessuna conseguenza. - TRCgiornale : Un grande spavento, per fortuna senza nessuna conseguenza. - Chb82Chiara : @giusi_nicolini @matteosalvinimi Ma la mia domanda è :possono e possono farlo senza nessuna conseguenza ?è così facile essere disumani? - Raffaele_NA : @1926_NA_ @Seba_H17 @luigidimaio Non impazziti ma è la normale conseguenza dell'essere un popolo di analfabeti funz… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Brendonha superato i controlli medici a cui si è sottopostol’incidente con, avvenuto nel corso del primo giro del Gp del Canadaper Brendone Lancel’incidente avvenuto nel primo giro del Gp del Canada. I due piloti sono stati condotti prima al centro medico, ma solo il driver della Toro Rosso è stato poi trasferito in ospedale per controlli più approfonditi. Niente di preoccupante secondo quanto riferito dalla Fia, che ha reso noto come il neozelandese abbia superatoper poi essere riportato in autodromo. Sull’incidente è invece tornato, costretto a chiuderepochi giri la sua gara di casa: “ho fatto una buona partenza ed ho guadagnato diverse posizioni. Ero accando a Brendon mentre entravamo alla curva 5, ma ho perso il controllo della vettura e non c’era molto spazio ...