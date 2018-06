F1 | Mondiale 2018 | Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas | un confronto impietoso La seconda

Russia 2018 - il Mondiale è sexy : spalti bollenti - le tifose pronte ad infiammare la competizione [FOTO] : 1/31 Marco Lussoso ...

Russia 2018 - primo Mondiale con il Var : "L'importante è non abusarne" : "Siamo molto contenti di aver potuto introdurre per la prima volta in questa competizione la tecnologia: quando parliamo di qualcosa di importante, bisogna guardare ad ogni dettaglio e permettere che la competizione possa essere giocata in modo...

CLASSIFICA FORMULA 1 / Mondiale Piloti e Costruttori : primo Vettel - i grandi numeri di Seb (Gp Canada 2018) : CLASSIFICA FORMULA 1, Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Canada 2018 a Montreal: vince Sebastian Vettel che torna in testa, Lewis Hamilton adesso dista un punto ma la Mercedes...(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:44:00 GMT)

Russia 2018 : Putin - ultras e costi - tutte le sfide del Mondiale dentro e fuori dal campo : La crisi diplomatica tra il Cremlino e la Gran Bretagna, i timori per la sicurezza e il ritorno dei miliardi spesi: ecco cosa c'è in gioco , titolo Mondiale a parte,

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari-Mercedes - decisivi i dettagli. Sviluppo e affidabilità le chiavi del successo. Rossa in vantaggio - ma Hamilton è ... : Il quattro volte Campione del Mondo ha dominato in lungo e in largo non lasciando la minima speranza ai suoi rivali e surclassando Lewis Hamilton sulla sua pista preferita: il britannico si è imposto ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari-Mercedes - decisivi i dettagli. Sviluppo e affidabilità le chiavi del successo. Rossa in vantaggio - ma Hamilton è un mastino : La Ferrari è tornata a ruggire, il Cavallino Rampante si riprende il posto che spetta sul gradino più alto del podio, le bandiere gialle possono sventolare festanti a Maranello. Il GP del Canada ci consegna una Rossa totalmente rinata, capace di sovvertire tutti i pronostici della vigilia e di fare saltare il banco come in poco si attendevano: la scuderia di Maranello sembrava essere in grande difficoltà durante le prove libere, poi la svolta in ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Mondiale nelle mani di Marquez - ma classifica accorciata. Tutto ancora in gioco : Dopo il sorprendente Gran Premio del Mugello e l’ancor più sorprendente settimana di mercato piloti, il Mondiale MotoGP 2018 è pronto per il secondo dei quattro appuntamenti in terra spagnola, più precisamente al Montmelò di Barcellona per il Gran Premio di Catalogna. Una gara che, dopo quanto successo nello scorso weekend, assume un valore ulteriore, con una classifica generale che, improvvisamente, si è riaperta, dopo che Marc Marquez ...

F1 - Mondiale 2018 : Vettel-Hamilton - sarà una lotta serrata. Ma quando la Ferrari non sbaglia… : E così il settimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andato in archivio. L’atteso GP del Canada ha visto una Ferrari tornata al successo con Sebastian Vettel. Una vittoria convincente, quella della scuderia di Maranello, abile a migliorare la macchina nel corso del weekend di Montreal. Non era iniziata in maniera positiva la tre giorni nordamericana per il tedesco. Un venerdì disastroso nel quale sia lui che la SF71H non avevano ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Mercedes in testa - +17 su Ferrari dopo il GP del Canada : La Mercedes si conferma in testa alla Classifica del Mondiale costruttori F1 2018 con 17 punti di vantaggio sulla Ferrari. Le Frecce d’Argento conservano un buon margine sulle Rosse al termine del GP del Canada, vinto da Sebastian Vettel davanti a Valtteri Bottas mentre Lewis Hamilton ha chiuso in quinta posizione davanti a Kimi Raikkon. Classifica Mondiale costruttori F1 ...

Sebastian Vettel - GP Canada 2018 : “Una giornata perfetta. In testa al Mondiale? La strada è lunga” : Sebastian Vettel ha trionfato nel GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è imposto con estrema autorevolezza a Montreal, è tornato al successo dopo un periodo abbastanza complicato e ha festeggiato in uno dei grandi feudi della Mercedes dove Lewis Hamilton ha vinto per ben sei volte. Oggi non c’è stata storia, il tedesco è scattato dalla pole position e ha guidato la gara dal primo all’ultimo ...

F1 - GP Canada 2018 : FERRARI REGALE! Sebastian Vettel domina a Montreal e torna leader nel Mondiale! : Dominio di Sebastian Vettel a Montreal. Il pilota della FERRARI ha vinto il GP del Canada al termine di una gara condotta in testa dall’inizio alla fine. Un successo che rappresenta un bel colpo in ottica Mondiale: Lewis Hamilton non è andato oltre la quinta posizione al termine di una gara anonima, lasciando quindi strada a Seb, ora nuovo leader del Mondiale con un punto di vantaggio sul rivale. A far compagnia sul podio a Seb sono stati ...