F1 – Errore Winnie Harlow | ecco cosa sarebbe dovuto succedere dopo la gaffe della modella

(Di lunedì 11 giugno 2018)commette unal Gp del Canada e sventola la bandiera a scacchi con un giro d’anticipo, ma la Commissione Gara non è da meno Sebastian Vettel ha trionfato, ieri, al Gp del Canada. Il tedescoFerrari è riuscito a controllare la gara dall’inizio alla fine, salendo così sul gradino più alto del podio a Montreal, davanti al pubblico canadese legato in particolar modo alla Ferrari grazie a Gilles Villeneuve. Incredibile, sul finale di gara: la mo, famosa per la sua vitiligine ha infatti sventolato la bandiera a scacchi con un giro d’anticipo. Vettel e il resto dei piloti, hanno capito che si trattasse di une hanno quindi continuato a girare in pista per completare l’ultimo giro, ma il regolamento prevede ben altro: “se il segnale di fine gara viene dato prima che la vettura in testa abbia completato il ...