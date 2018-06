F1 – Errore Winnie Harlow | Charlie Whiting furioso | “si è trattata di una situazione

F1 – Errore Winnie Harlow : ecco cosa sarebbe dovuto succedere dopo la gaffe della modella : Winnie Harlow commette un Errore al Gp del Canada e sventola la bandiera a scacchi con un giro d’anticipo, ma la Commissione Gara non è da meno Sebastian Vettel ha trionfato, ieri, al Gp del Canada. Il tedesco della Ferrari è riuscito a controllare la gara dall’inizio alla fine, salendo così sul gradino più alto del podio a Montreal, davanti al pubblico canadese legato in particolar modo alla Ferrari grazie a Gilles Villeneuve. ...

