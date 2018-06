F1 Canada | Raikkonen | «L' errore in qualifica non ci ha favorito per la gara»

F1 Canada - Raikkonen : «La gara è stata noiosa e non è successo granché» : MONTREAL - Il GP del Canada, se per Sebastian Vettel è stato un trionfo, per Kimi Raikkonen la delusione per il sesto posto è palpabile come ammette lui stesso nel dopogara: ' L'errore commesso in ...

F1 - GP Canada 2018 : Kimi Raikkonen - un fine settimana orribile. Qualifiche e partenza sbagliate - così non è utile alla Ferrari : Un giorno da ricordare per la Ferrari questo del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Rossa vince con Sebastian Vettel su una pista che negli ultimi anni era stata un feudo di Lewis Hamilton e della Mercedes (tre vittorie consecutive). Il 50° successo in carriera per Seb pone fine, infatti, al digiuno Ferrarista, su questo tracciato, che durava da 14 anni e, guardando all’attualità, vale il ritorno in vetta al ...

F1 - Raikkonen senza parole dopo il Gp del Canada : “il sorpasso di Ricciardo al via? E’ partito meglio di me” : Kimi Raikkonen archivia con molta amarezza il Gp del Canada, chiuso con un sesto posto che non soddisfa per nulla il finlandese Un week-end da dimenticare per Kimi Raikkonen quello andato in scena in Canada, concluso con un anonimo sesto posto che non può soddisfare il pilota finlandese, superato al via da Ricciardo. La brutta prestazione del driver di Espoo fa da contraltare al pazzesco successo di Sebastian Vettel, che si porta grazie a questa ...

Kimi Raikkonen - GP Canada 2018 : “Ricciardo più veloce in partenza - un weekend deludente” : Kimi Raikkonen ha disputato un anonimo GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari non è mai riuscito a essere in gara e ha chiuso con un sesto posto davvero poco soddisfacente: il pilota ha faticato a esprimere la guida dei giorni migliori, è andato in difficoltà in diverse circostanze, soprattutto in partenza quando ha subito il sorpasso da Dani Ricciardo. Il compagno di squadra Sebastian Vettel ha vinto ...

Pagelle GP Canada 2018 : Sebastian Vettel impeccabile - Hamilton e Ricciardo limitati - bene Verstappen e Bottas - Raikkonen invisibile : Il Gran Premio del Canada regala meno spettacolo rispetto agli anni scorsi, ma vede un Sebastian Vettel dominante chiudere in scioltezza davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Tra record personali e tabù spezzati, andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Montreal, con pochi piloti promossi a pieni voti. LE Pagelle DEL GP DEL Canada 2018 Sebastian Vettel – VOTO 10: Una gara impeccabile. Vince la 50esima gara in carriera dopo ...

F1 – Si spengono i semafori a Montreal - Vettel resta in testa e Raikkonen perde una posizione : ecco la partenza del Gp del Canada [VIDEO] : Adrenalina che sale, cuore che batte forte in gola e i semafori che si spengono: ecco la partenza del Gp del Canada Si alza il sipario sul settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, in programma sul circuito di Montreal. Spettacolo ed emozioni ieri nelle qualifiche, adrenalina e suspance oggi per il Gp del Canada, che vede in prima sulla griglia di partenza la Ferrari di Vettel e la Mercedes di Valtteri Bottas. Quarta posizione invece per ...

Gp del Canada - Vettel in pole davanti a Bottas : Hamilton quarto - Raikkonen quinto : È di Sebastian Vettel la pole position del Gp di F1 del Canada, che si correrà domani sul circuito di Montreal, valido come settima gara del Mondiale. Il pilota della Ferrari ha firmato il tempo di 1'...

F1 – Raikkonen non ha voglia di parlare dopo le qualifiche in Canada : “ecco cosa è successo” : Kimi Raikkonen nero di rabbia dopo l’errore nelle qualifiche del Gp del Canada: le parole del ferrarista Splendida pole position per Sebastian Vettel oggi a Montreal. Il tedesco della Ferrari ha fermato il cronometro sull’1.10.764, regalando alla Scuderia di Maranello una pole position canadese che mancava dal 2001. dopo 17 anni Vettel riporta la Ferrari sulla prima casella di partenza del Gp del Canada, lasciandosi alle spalle ...

Kimi Raikkonen - GP Canada 2018 : “Ho commesso un grave errore - a questo punto spero nella gara..” : Kimi Raikkonen mastica amaro dopo le qualifiche del Gran Premio del Canada di oggi. Il finlandese, infatti, si ferma in quinta posizione dopo un errore grave nel corso della Q3 che gli impedisce di tentare il secondo giro lanciato per avvicinarsi al compagno di scuderia che, invece, ha centrato una ottima pole position con il nuovo record della pista. “Ice Man” sa che non può permettersi passi falsi simili sia perchè ha già messo in ...

F1 - GP Canada 2018 : prove libere 3 - risultati e classifica. Max Verstappen il più veloce - Vettel - Raikkonen ed Hamilton lo inseguono a breve distanza : Le prove libere 3 del GP di Canada 2018, settima prova del Mondiale di Formula Uno, hanno sorriso a Max Verstappen (Red Bull), ancora una volta velocissimo. L’olandese ha preceduto di 49 millesimi la Ferrari di Sebastian Vettel, in ripresa rispetto a ieri. Tutti vicinissimi: in terza piazza l’altra Rossa di Kimi Raikkonen (a 51 millesimi dalla vetta) ed in quarta la Mercedes di Lewis Hamilton (a 51 millesimi dal leader). Più ...

Canada : ancora Verstappen nelle FP2 - davanti a Raikkonen : Max Verstappen sembra davvero aver ritrovato se stesso in Canada ed è partito alla grande, dominando entrambe le sessioni di prove libere. Con condizioni simili a quelle che in piloti incontreranno in qualifiche e gara, vista l’ora di inizio alle 14.00 locali, nelle FP2 il pilota della Red Bull ha chiuso davanti a tutti con […] L'articolo Canada: ancora Verstappen nelle FP2, davanti a Raikkonen sembra essere il primo su ...

F1 - Gp Canada Verstappen domina le libere - Raikkonen secondo : MONTREAL - Nonostante le polemiche sul suo stile di guida , la Red Bull di Max Verstappen si è confermata la macchina più veloce al termine delle seconde libere del Gp del Canada di Formula Uno. Con ...

Gp Canada - Verstappen il più veloce anche nelle seconde libere. Raikkonen secondo : La Red Bull di Max Verstappen si è confermata la macchina più veloce al termine delle seconde libere del Gp del Canada di F1. Con il tempo di 1'12'198 il pilota belga ha preceduto la Ferrari di Kimi ...

F1 - Gp Canada : Verstappen domina le libere - Raikkonen secondo : MONTREAL - Nonostante le polemiche sul suo stile di guida , la Red Bull di Max Verstappen si è confermata la macchina più veloce al termine delle seconde libere del Gp del Canada di Formula Uno. Con ...