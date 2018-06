F1 Canada | Bottas | «Fin da subito Vettel è stato il più veloce»

F1 Canada - Bottas : «Abbiamo fatto il massimo» : MONTREAL - Ci si aspettava Lewis Hamilton dietro la freccia Vettel e invece è stato Valtteri Bottas a tenere alto il vessillo della Mercedes con il suo secondo posto. Il finlandese ammette però la ...

F1 – Bottas e la mancata lotta con Vettel in Canada : “ho provato a mettere pressione su Seb - ma…” : Bottas, la lotta con Verstappen ad inizio gara e il successo di Vettel al Gp del Canada: le sensazioni del finlandese della Mercedes Una gara senza troppi colpi di scena, oggi in Canada. Il vincitore del settimo appuntamento della stagione 2018 di F1 è un eccellente Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, partito in pole position, è riuscito a rimanere in testa e conquistare la sua 50ª vittoria in carriera. E’ festa a Montreal, dove il ...

Valtteri Bottas - GP Canada 2018 : “Non potevo andare oltre il secondo posto - alla fine ero in crisi con il carburante..” : Valtteri Bottas chiude il Gran Premio del Canada con una seconda posizione che sembra davvero il massimo che oggi il finlandese potesse conquistare. La sua Mercedes non era alla pari della Ferrari in fatto di potenza e si deve accontentare della piazza d’onore. Anzi, nel finale deve addirittura difendersi da uno scatenato Max Verstappen che, per poco, non lo riesce ad attaccare proprio in extremis. Nel bilancio di fine gara, il bicchiere ...

Pagelle GP Canada 2018 : Sebastian Vettel impeccabile - Hamilton e Ricciardo limitati - bene Verstappen e Bottas - Raikkonen invisibile : Il Gran Premio del Canada regala meno spettacolo rispetto agli anni scorsi, ma vede un Sebastian Vettel dominante chiudere in scioltezza davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. Tra record personali e tabù spezzati, andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Montreal, con pochi piloti promossi a pieni voti. LE Pagelle DEL GP DEL Canada 2018 Sebastian Vettel – VOTO 10: Una gara impeccabile. Vince la 50esima gara in carriera dopo ...

Formula Uno - Vettel strepitoso in Canada. Secondo Bottas - terzo Verstappen : Sebastian Vettel chiude alla grande il suo fine settimana e dopo la pole position conquistata nella giornata di ieri, l'ultimo a riuscirci per la Ferrari nel 2001 fu un certo Michael Schumacher, replica anche in gara e si porta a casa una vittoria fondamentale sul circuito di Montreal intitolato al grandissimo Gilles Villeneuve. Il tedesco ha condotto la gara dall'inizio alla fine e si è messo alle spalle il rivale della Mercedes il finlandese ...

F1 – Vettel con Villeneuve nel cuore - Bottas e Verstappen soddisfatti : le parole dei protagonisti del Gp del Canada : Vettel, Bottas e Verstappen commentano la loro gara al Gp del Canada di oggi sul circuito di Montreal: le parole dei primi tre classificati Una gara senza troppi colpi di scena, oggi in Canada. Il vincitore del settimo appuntamento della stagione 2018 di F1 è un eccellente Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, partito in pole position, è riuscito a rimanere in testa e conquistare la sua 50ª vittoria in carriera. E’ festa a Montreal, ...

Valtteri Bottas - GP Canada 2018 : “Migliorato l’approccio con le HyperSoft ma la Ferrari è stata più veloce” : Valtteri Bottas è soddisfatto del secondo tempo delle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il finlandese della Mercedes si è dimostrato più veloce del compagno di squadra Lewis Hamilton (4°) e guarda a domani con fiducia. “Abbiamo migliorato l’approccio con le HyperSoft. Ho spinto al massimo nel primo tentativo nel Q3 ma non è stato sufficiente per fare meglio della Ferrari. Oggi, la Rossa era ...

F1 - le parole di Bottas dopo le qualifiche del Canada : “domani alla prova con le ipersoft” : Valtteri Bottas parla dopo le qualifiche sul circuito del Canada: le parole del finlandese della Mercedes dopo 17 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position in Canada. Sebastian Vettel con il tempo migliore delle qualifiche, sul circuito di Montreal, è infatti il poleman di giornata e domani partirà dalla prima casella sulla griglia di partenza. Seguiranno al pilota tedesco, il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas e ...