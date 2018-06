Euro sale su rassicurazioni Italia | attesa Bce restrittiva

Borsa : Europa sale trainata da Milano : ANSA, - Milano, 11 GIU - I mercati azionari europei si avvicinano alla chiusura tutti in crescita trainati da Milano e, parzialmente, da Madrid: Francoforte e Parigi salgono dello 0,4%, Londra dello 0,...

La disperazione dei cristiani a Gerusalemme e l'irrilevanza politica Europea. Parla Monsignor Pizzaballa : Il disastro dopo lo spostamento di Trump dell'ambasciata americana, la fine dei negoziati così come sono conosciuti e la necessità di trovare nuove strade, infine l'irrilevanza politica dell'Unione europea. L'amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, Monsignor Pierbattista Pizzaballa , Parlando in conferenza stampa ai giornalisti prima del convegno ...

L'Euro Jpy annulla quasi le perdite - ma sale anche la volatilità : ... complice evidentemente la forza del euro sul dollaro e la tenuta del supporto di 109.00 della valuta statunitense sullo yen, oltre che a buone notizie riguardo l'economia giapponese. La ...

DoBank sale verso 9 - 87 Euro : Grande giornata per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,08%. Lo scenario su base settimanale di DoBank rileva un ...

Brindisi - ex sindaco Consales accusato di corruzione : la procura chiede 5 anni di reclusione per la tangente da 30mila Euro : Cinque anni di reclusione per la presunta tangente da 30mila euro intascata in cambio dello sblocco di una pratica per l’attivazione dell’impianto di stoccaggio rifiuti. È quanto ha chiesto la procura di Brindisi a carico dell’ex sindaco Pd del capoluogo salentino, Cosimo Consales, imputato per corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Stando alla ricostruzione dell’accusa, l’allora primo cittadino intascò ...

Cambi : Euro sale sopra 1 - 17 dollari : ANSA, - ROMA, 5 GIU - L'euro prosegue il rialzo avviato alla vigilia e in avvio di sCambi in europa supera quota 1,17 dollari , 1,1705, . Contro lo yen la moneta unica vale 128,53. 5 giugno 2018 ...

Prima Industrie sale verso 37 - 95 Euro : Protagonista Prima Industrie , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,45%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Prima Industrie evidenzia un andamento più marcato ...

Aeffe sale verso 3 - 063 Euro : Brillante rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,56%. L'andamento di Aeffe nella settimana, rispetto al ...

Axel Springer sale verso 62 - 97 Euro : Brilla la società editoriale , che passa di mano con un aumento del 2,30%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della ...

Credito Valtellinese sale verso 0 - 098 Euro : Prepotente rialzo per Credito Valtellinese , che mostra una salita bruciante del 3,85% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Credito Valtellinese è più fiacca rispetto all'andamento ...

Euro risale oltre 1 - 17 dlr con allentamento tensione politica Italia : L'Euro risale oltre 1,17 dollari, allontanandosi ulteriormente dal minimo da 10 mesi toccato martedì, sull'allentamento della tensione politica in Italia ed in attesa dei numeri dei prezzi al consumo nel blocco della valuta unica in maggio, che dovrebbero segnalare un'accelerazione dell'inflazione.

Spread cala a 250 - la Borsa risale (+2%) Italiani senza l’Euro? Che succederebbe : Il listino di Milano guadagna dopo le perdite di ieri, con la speranza di un governo. Il rendimento medio del Btp decennale è volato al 3%, il livello più alto da maggio del 2014, da 1,70% del collocamento di aprile. Assegnati titoli per 1,82 miliardi di euro

Euro risale da minimi 10 mesi - guarda a crisi politica Italia : L'Euro recupera parzialmente terreno e si porta brevemente sopra 1,16 sul dollaro allontanandosi dal minimo di dieci mesi visto ieri, in una situazione in cui però la crisi politica Italiana frena i tentativi di ulteriore recupero.

Portopiccolo - nel weekend il park sale a 10 Euro prezzo fisso : Fissata in estate una nuova tariffa minima per festivi e prefestivi, anche se ci si ferma solo per un caffè