Estate | single è meglio se l’affronti nel modo giusto

(Di lunedì 11 giugno 2018) La prospettiva di un’dati spaventa? Non ne hai motivo: è un momento speciale, ricco di occasioni che aspettano solo di essere colte. Quindi non abbatterti e preparati a vivere l’avventura. Se tutti i tuoi amici hanno già organizzato le loro vacanze di coppia, e quellihanno ferie che non coincidono con le tue, non è detto che tu sia costretta a restare a casa. Un’esperienza insolita e divertente è quella di partire con tour operator che organizzano viaggi di gruppo: partiresti insieme a tanti sconosciuti e torneresti con un sacco di nuovi amici. Se la vacanza organizzata non fa per te, non c’è niente di male a partire da sola. Riesci a pensare a quanto sia bello avere tutto il tempo a tua completa disposizione per fare solo quello di cui hai voglia? Cenerai nel ristorante che preferisci senza dover fare i conti con le fissazioni degli altri, ...