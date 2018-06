Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina | si complica una trattativa per l’attacco

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la nuova squadra per Allegri : altro colpo nelle ultime ore e per l’attacco le idee sono chiare [FOTO] : Calciomercato Juventus – Juventus scatenata in questi primi giorni di Calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e tentare l’assalto alla Champions League. In mattinata visite mediche per il portiere Perin, l’ex Genoa si giocherà il posto con Szczesny. Le novità più importanti riguardano la difesa, non solo Darmian (nonostante l’inserimento del Napoli i bianconeri sono ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - sei nuovi innesti per Giampaolo : ecco come cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, nelle ultime ore importanti trattative per regalare una squadra sempre più competitiva al tecnico Giampaolo. Per la difesa è fatta per il centrale Colley, investimento da poco meno di 10 milioni di euro. Per il centrocampo ai dettagli le trattative per Berisha e per Lovro Majer, continua la ricerca al sostituto di Torreira, in pole al momento c’è Viviani. ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - quattro super colpi per Mazzarri : ecco come cambia l’11 - squadra fortissima [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : Calciomercato Torino – Il Torino fa sul serio sul Calciomercato, dopo qualche giorno di valutazioni la dirigenza granata ha deciso di scatenarsi, sono in arrivo importanti innesti da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. In porta assalto del Napoli per Sirigu ma alla fine dovrebbe rimanere in granata. Per la difesa con Nkoulou e Lyanco ci sarà Lucas Verissimo, importante investimento del Torino per il brasiliano. Per il centrocampo è ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - la richiesta di Ancelotti : può essere Milinkovic-Savic il regalo scudetto : Calciomercato Napoli – Il Napoli è scatenato in vista della prossima stagione, il presidente De Laurentiis ha intenzione di costruire una squadra da scudetto, l’intenzione è accontentare il tecnico Carlo Ancelotti in ogni richiesta. Secondo le indiscrezioni riportate da CalcioWeb il sogno dell’allenatore ex Bayern Monaco è uno: Milinkovic-Savic. Il colpo non è impossibile come poteva sembrare solo fino a qualche settimana fa, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - arrivano conferme : contatto con l’agente di Lewandowski - ecco cosa manca per chiudere il colpo : Sono ore caldissime in casa Juventus, a tenere banco è soprattutto il Calciomercato con i bianconeri intenzionati a costruire una squadra ancora più forte per tentare l’assalto alla Champions League. Quasi certo l’addio con l’attaccante Gonzalo Higuain come confermano anche le dichiarazioni del calciatore bianconero. --Come riportato in precedenza da CalcioWeb il nome in cima ai desideri dei bianconeri per il sostituto del Pipita porta a ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - clamoroso tentativo per Belotti : Calciomercato Lazio – Sono ore calde per il mercato della Lazio, in particolar modo tutti pazzi di Milinkovic-Savic, per i biancocelesti quasi impossibile riuscire a confermare il serbo dopo la mancata qualificazione in Champions League, tante le big interessate, oltre ad alcune contropartite come parte cash nelle casse del club dovrebbero entrare almeno 80 milioni di euro. Simone Inzaghi ha chiesto un attaccante di primo livello per ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta shock alla Lazio per Milinkovic-Savic : cash + contropartite - accontentate le richieste di Lotito - colpaccio ad un passo : La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di costruire una squadra ancora più forte. Prevista una cessione molto importante, quella dell’attaccante Gonzalo Higuain, diversi ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Foggia - occhi sul portiere Milinkovic : Calciomercato Foggia – Il Foggia ha conquistato in modo positivo l’ultima stagione con il raggiungimento della salvezza, seconda parte di stagione molto importante. Nel frattempo la dirigenza pensa alla prossima stagione ed al mercato, si cerca di portiere. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb interesse per il portiere del Torino Milinkovic-Savic, alla ricerca di una squadra per giocare con continua, il Foggia rappresenta una ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - nuovi contatti per Romulo : Calciomercato Sampdoria – Nonostante la retrocessione il centrocampista Romulo ha disputato una stagione molto importante con la maglia dell’Hellas Verona, da escludere una possibile conferma nel campionato di Serie B. Sono infatti diversi gli estimatori nel massimo torneo italiano che hanno messo nel mirino Romulo, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nelle ultime ore contatto con la Sampdoria per verificare la fattibilità ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - nome a sorpresa per sostituire Torreira : Calciomercato Sampdoria – Sono ore caldissime per il Calciomercato della Sampdoria, in particolar modo nelle ultime ore assalto decisivo del Napoli per il centrocampista Torreira, nelle casse del club blucerchiato 30 milioni di euro, sarà il sostituto di Jorginho, pronto a trasferirsi al Manchester City. E la Sampdoria? Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb soluzione a sorpresa, si sta valutando la situazione legata a Daniele ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - accordo con il Sassuolo per il centrocampo [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Reggina – La Reggina non sta a guardare ed in attesa di poter ufficializzare l’arrivo di Roberto Cevoli in panchina si muove sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare la rosa. Per l’attacco sfuma Rolando Bianchi, l’alternativa porta a Baclet ma la rete nell’ultimo match dei playoff di Serie C con la maglia del Cosenza ha complicato un pò i piani in casa amaranto. Nel frattempo il direttore ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Atalanta - anche Donsah per il centrocampo : Calciomercato Atalanta – Altra stagione entusiasmante per l’Atalanta che ha conquistato una nuova qualificazione in Europa League, adesso la dirigenza è al lavoro per costruire una squadra ancora più competitiva. Previsti diversi movimenti per il centrocampo, in particolar modo via Cristante pronto ad abbracciare la Roma, il sostituto potrebbe essere Soriano. Ma non è finita, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - inserimento per Thereau : doppia trattativa con la Fiorentina : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce da una stagione comunque positiva ma adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella in vista della prossima stagione. Un reparto pronto a subire grandi cambiamenti è l’attacco, i rossoblu si candidano ad essere protagonisti della prossima finestra di mercato. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è finito Cyril Théréau, destinato a lasciare la Fiorentina. Sul ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - due colpi clamorosi in attacco per sostituire Higuain e Mandzukic : così si può sognare la Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano Allegri soprattutto quella di non ...