ilfattoquotidiano

: Iniziano domani gli esami di terza media: ecco tutto quello che c'è da sapere - giornaleladige : Iniziano domani gli esami di terza media: ecco tutto quello che c'è da sapere - TutteLeNotizie : Esami di terza media, addio al test Invalsi. E i prof di religione complicano l… - fattoquotidiano : Esami di terza media, primo anno senza test Invalsi. E i prof di religione commissari complicano l’organizzazione -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Sono più di 560mila i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che a partire da stamattina sono tornati in aula per affrontare l’esame di. Quest’anno per la prima volta ilnon fa più parte della prova finale del primo ciclo d’istruzione ma la presenza deiessori dicattolica nelle commissioni d’esame sta mettendo a dura prova l’organizzazione delle scuole. Iessori di questa materia, infatti, insegnano su più classi e spesso anche su più scuole. In qualche realtà per facilitare lo svolgimento dei colloqui hanno trovato una soluzione accantonando la consueta abitudine di convocare gli alunni in ordine alfabetico scegliendo dinarli a seconda di chi ha frequentato l’ora die chi no. Come ogni anno i primi giorni saranno dedicati alle prove di italiano, matematica e lingue straniere ma quest’anno il cosiddetto “tema” ...