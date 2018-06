Errani | Nauseata da squalifica | non so se continuerò a giocare

SARA Errani SQUALIFICATA / Doping - 10 mesi di stop. La tennista si sfoga : nauseata - non so se torno : Il Tas ha accolto il ricorso di Nado Italia sulla vicenda di SARA ERRANI , trovata positiva lo scorso agosto: altri otto mesi di squalifica, una multa di 4000 franchi e risultati cancellati(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:47:00 GMT)

Errani : "Nauseata non so se torno" : 'Sono davvero nauseata da questa vicenda. Trovo una profonda ingiustizia e la voglio gridare a testa alta, perché so di non aver più niente da rimproverarmi Non so se avrò la forza e la voglia di ...