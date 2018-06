eRacing League - Aperte le iscrizioni per correre a Monza

quattroruote

(Di lunedì 11 giugno 2018) In occasione della Speed Parade e della prima tappa della GTCup 2018, in calendario, rispettivamente, il 16 e 17 giugno, all'autodromo disi terrà l', il primo torneo di Forza Motorsport 7 organizzato da Quattroruote e Top Gear in collaborazione con la Michelin.le. A bordo di 20 cockpit di ultima generazione, tutti i partecipanti (clicca qui per iscriverti) si sfideranno a colpi di giri veloci in una serie di eliminatorie, per provare a qualificarsi alla fase finale di ciascuna giornata. I primi classificati del torneo saliranno sul podio per ricevere il trofeo Quattroruote e Top Gear.