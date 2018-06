Eminem | sul palco simulando una sparatoria Gli effetti sonori del rapper terrorizzano i

Da Jay Z a Eminem - l hip hop negli scatti di Lavine 'Difficili averli sul set in orario' - Musica - Spettacoli : ' Jay Z è arrivato sul set con otto ore di ritardo, per i Beastie Boys abbiamo costruito una scatola e loro ci si sono messi dentro, Biggie a vederlo era così grande, dava l'idea di uno scontroso e ...

Nicki Minaj : Eminem ha risposto ai gossip sulla relazione con la rapper : Coppia o non coppia? The post Nicki Minaj: Eminem ha risposto ai gossip sulla relazione con la rapper appeared first on News Mtv Italia.