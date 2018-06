Emergenza Migranti | la Spagna annuncia | ' Accoglieremo la nave Aquarius'

Migranti - Salvini vs Malta su Aquarius/ Premier Conte contro Europa : "Emergenza immigrazione - siamo soli!" : Migranti, Salvini sfida Malta:"No alla nave Aquarius". Chiusi i porti italiani mentre una nave con 629 Migranti è in viaggio nel Mediterraneo. Ministro scrive a La Valletta che replica(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:13:00 GMT)

Emergenza Migranti - l'agenda di Salvini : 'Amici di Palma Campania - ci vediamo presto' : 'E a sinistra qualcuno continua a dire che non esiste alcun problema invasione... amici di Palma, ci vediamo presto'. È il tweet con cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini rilancia un articolo ...

Emergenza Migranti al Nord. Ora Salvini dovrà aprire i Cie : La sua prima grana politica, dunque, Salvini rischia di doverla affrontare proprio in casa sua per convincere i sindaci interessati e gli amministratori delle Regioni a guida centrodestra ad ospitare ...

Cresce la spesa per l'Emergenza migranti. Salvini : 'Sono troppi' : Il neo ministro dell'Interno intende dare la priorità ad uno dei temi cruciali del nuovo governo e intende farlo con un'efficace politica dei rimpatri. Al largo della Libia, la nave Aquarius della Ong ...

Milano - rissa tra migranti alla Stazione Centrale/ Video - De Corato : "Per Sala non c'è un'Emergenza sicurezza" : Milano, rissa tra migranti alla Stazione Centrale lo scorso sabato sera: intervento della polizia e nessun ferito. L'assessore De Corato contro il sindaco Sala.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:00:00 GMT)

Migranti - un’Emergenza da prima pagina. Sì - ma solo in campagna elettorale : Annegate sul fondo delle prime pagine. O ancora più in profondità, nel mare magnum della Rete. Non solo barconi: da alcune settimane affondano anche le notizie sui Migranti. L’ondata, l’invasione, nulla più. Ma l’emergenza c’è ancora, c’è sempre. È proprio quando l’inverno si scioglie che il mare più mite invita a cambiare destino. 22 aprile: 12 tunisini intercettati a largo di Agrigento, 17 davanti a Sciacca, 15 vicino a Lampedusa. 23 aprile: ...

Emergenza Migranti all'ex Caserma Piave : Ancora presenza di immigrati irregolari a Udine . Dopo i casi di via Calatafimi e via Zilli , ora tocca all' ex Caserma Piave di via Catania . 'Ho ricevuto segnalazioni da parte dei residenti della ...