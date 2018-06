Elisa Toffoli duetto con Irama | Amici 2018 La cantante torna nel parterre dopo gli

Elisa Toffoli / Protagonista del serale con l'esibizione di Lauren Celentano (Amici 2018) : Sarà proprio ELISA TOFFOLI ad accompagnare la performance di Lauren Celentano , l'ultima ballerina ancora in gara nel serale di Amici 2018. Info, news e anticipazioni sull'ottava puntata.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 13:09:00 GMT)

Elisa TOFFOLI/ Protagonista dell'esibizione corale con la squadra bianca - video ( Amici 2018) : ELISA TOFFOLI torna nel serale di Amici per dare vita a una esibizione corale con la squadra bianca. come se la caverà l'amatissima ex coach nel quinto appuntamento del talent di Canale 5?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:06:00 GMT)