Elezioni nei comuni | centrodestra più avanti | M5s in meno ballottaggi rispetto al

Elezioni amministrative - la tentazione di Lega e M5s : insieme anche nei Comuni - la bomba del politologo : Secondo Massimiliano Panarari , saggista e consulente di Comunicazione pubblica e politica, 'quello tra Lega e M5S è un grande matrimonio di interesse: alla base c'è la dottrina populista, il frame ...

Roma - Elezioni nei Municipi VIII e III : centrosinistra batte M5s - affluenza ai minimi : Da Garbatella Ciaccheri , che riconquista il quartiere storicamente a sinistra , lancia la sfida politica al Campidoglio, fatta di una presenza forte e visibile sul territorio non soltanto come ...

Elezioni a Roma - batosta per Raggi nei Municipi : centrosinistra batte M5s : Per Virginia Raggi trattasi di batosta: nei Municipi di Roma al voto nella giornata di domenica il centrosinistra batte nettamente il M5s. centrosinistra vincente al I turno in VIII Municipio e davanti...

Elezioni - chiusi i seggi : al via lo spoglio nei 760 Comuni al voto : chiusi i seggi nei 760 Comuni , 20 dei quali capoluoghi di provincia, in cui si votava per l'elezione di sindaco e consiglio comunale . Quasi 7 milioni gli italiani che sono stati chiamati alle urne: ...

"Se M5S e Lega alle prossime Elezioni si alleano - sarà cappotto nei collegi". La simulazione del Cattaneo : "L'ipotetica alleanza tra M5s e Lega - ammesso, lo ripetiamo, che gli elettori si comportino nelle nuove elezioni come nelle precedenti del 4 marzo - consentirebbe ai due partiti di conquistare all'incirca il 90% dei seggi nelle due camere". A dirlo è un'analisi dell'Istituto Cattaneo che ha simulato i possibili esiti di un'"alleanza-cartello elettorale". Il cartello giallo-verde, scrivono i ricercatori, risulterebbe il più votato ...