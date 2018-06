Elezioni comunali | risultati | boom centrodestra a guida Lega | M5S frena Pd tiene

ilmessaggero

: Vi anticipo i (prevedibili) giornali di domani: “Effetto governo, crollo #m5s #lega, a vattelapesca si passa dal 37… - ignaziocorrao : Vi anticipo i (prevedibili) giornali di domani: “Effetto governo, crollo #m5s #lega, a vattelapesca si passa dal 37… - SkyTG24 : Comunali Avellino 2018, la lite al seggio finisce a pizza in faccia - Viminale : #elezioni #amministrative2018 alle ore 12 la percentuale degli elettori alle urne per le comunali, esclusi i comuni… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Mentre proseguono gli scrutini per leamministrative che si sono svolte ieri in 761 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, un dato emerge con chiarezza: ila trazione leghista avanza ovunque mentre il M5S registra una generaleta e a Roma perde i due municipi in cui si votava. Il PdBrescia ma rischia a Siena e perde Vicenza e Treviso che passano al. Fatta eccezione per la Sicilia, la percentuale degli elettori che si sono recati alle urne è stata del 61,19%.A Brescia riconfermato il sindaco uscente di centrosinistra Emilio Delbono con il 53,9%, mentre ilè a un passo dalla vittoria a Treviso e Vicenza dove a spoglio ancora in corso sono sopra al 50% delle preferenze, rispettivamente, Mario Conte e Francesco Rucco.