Elezioni comunali Ancona 2018 : Mancinelli sfiora il 50% : Ancona , unico capoluogo in cui si è votato in questa tornata di Elezioni amministrative, vede il predominio del...

Elezioni comunali : avanza il Centrodestra - frena il Movimento 5 Stelle : È il Centrodestra a uscire vincitore dalle Elezioni comunali che hanno chiamato al voto oltre 7 milioni di italiani da Nord a Sud. Dentro la coalizione è la Lega a uscire sempre di più come forza trainante della coalizione. frena invece il Movimento Cinque Stelle . Il Pd ha il sindaco di Brescia, ma perde Catania. Più di 700 i comuni in cui si è votato. Bassa l’affluenza che si è fermata attorno al 62%. Alle precedenti Elezioni comunali era ...

Risultati Elezioni comunali | Effetto Lega : avanza centrodestra - in affanno il M5s : avanza il centrodestra , il Movimento 5 stelle è (a sorpresa) in affanno mentre il Pd, meno a sorpresa, continua a faticare. Questa potrebbe essere la sintesi dei Risultati delle

Elezioni comunali - risultati : boom centrodestra a guida Lega - M5S frena. Pd tiene Brescia - ma rischia Siena : Mentre proseguono gli scrutini per le Elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 761 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, un dato emerge con chiarezza: il centrodestra a trazione leghista avanza ovunque mentre il M5S registra una generale frenata e a Roma perde i due municipi in cui si votava. Il Pd tiene Brescia ma rischia a Siena e perde Vicenza e Treviso che passano al centrodestra. Fatta eccezione per la Sicilia, la ...