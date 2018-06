Elezioni comunali | procede lo spoglio delle schede Avanza centrodestra | frena

Elezioni comunali Imperia - Scajola sfida Forza Italia : «Non possono esistere modelli e diktat da fuori» : un grande successo». Così Claudio Scajola ha commentato il netto vantaggio ottenuto al primo turno delle Elezioni comunali a Imperia. I cittadini hanno espresso la loro preferenza aggiudicando al ...

Risultati Elezioni comunali | Primo test per il governo : avanza centrodestra - affanno M5s : avanza il centrodestra, il Movimento 5 stelle è (a sorpresa) in affanno mentre il Pd, meno a sorpresa, continua a faticare. Questa potrebbe essere la sintesi dei Risultati delle

BRESCIA E SONDRIO - RISULTATI Elezioni comunali 2018/ Dati reali Lombardia : con Del Bono il Pd vola alla Loggia

Messina - Trapani e Siracusa : Risultati Elezioni comunali 2018/ Dati reali Sicilia : a Catania vince Pogliese

Elezioni amministrative e comunali 2018 - risultati in diretta : il Pd vince a Brescia - Treviso e Catania vanno al centrodestra : Il Pd vince a Brescia, il centrodestra si riprende Treviso e conquista al primo turno anche Catania. I dati dello spoglio reale, che procede a rilento da Nord a Sud, indicano la tenuta del centrosinistra nel capoluogo lombardo, dove l’uscente Emilio Delbono (Pd) viaggia attorno al 54% e festeggia la vittoria: “Si vince anche con il cuore, dobbiamo riportare al centro alcuni temi che finora sono mancati a livello nazionale”, le ...

Elezioni comunali - la Lega trascina il centrodestra a Treviso e Vicenza. Il Pd tiene Brescia - ma perde Catania. Frenata M5S|Lo spoglio : tutti i dati : Del Bono riconfermato a Brescia. centrodestra in vantaggio anche a Viterbo e Catania. Il centrosinistra, invece, è avanti ad Ancona e Siena. Bene la Lega. Cinque Stelle in difficoltà a Roma: tonfo nei municipi al voto

Elezioni comunali - al primo turno il centrodestra unito fa il pieno. Il Pd tiene solo a Brescia - tracollo M5s : I risultati delle Elezioni comunali emettono un solo verdetto certo: il centrodestra unito vince. Il Pd , in grave difficoltà, al primo turno tiene solo a Brescia mentre il M5s rischia un clamoroso ...

RISULTATI Elezioni comunali 2018 DIRETTA DATI REALI/ Ultime notizie : M5s e centrosinistra arretrano - bene Lega

Elezioni comunali 2018 : i risultati in tempo reale a Viterbo - : Il capoluogo è uno dei 47 comuni del Lazio andati alle urne in questa tornata delle amministrative. Lo scrutinio parziale vede in testa il candidato del centrodestra. L'affluenza definitiva è in calo ...

Risultati Messina live - Elezioni comunali 2018 - Sky TG24 - : Messina è uno dei 138 comuni chiamati alle urne in Sicilia per eleggere sindaco e consiglieri Comunali. L'affluenza alle urne è stata del 64,98%. Scrutinate 48 sezioni su 254: in testa Placido ...

Elezioni comunali 2018 - Treviso va al centrodestra con Mario Conte - : La Lega conquista la città veneta al primo turno: l'esponente del centrosinistra e sindaco uscente Giovanni Manildo concede la vittoria al candidato del Carroccio Mario Conte. Male il M5s. L'affluenza ...

RISULTATO Elezioni COMUNALI/ Un nuovo bipolarismo Lega-Pd - fine delle coalizioni : Diminuisce l'affluenza, il Pd tiene, la Lega rappresenta il centrodestra, ma le coalizioni non ci sono più: alcuni fattori di queste strano voto amministrativo.

Elezioni comunali 2018 - risultati in diretta : speciale programmazione Rai : Elezioni Comunali 2018 Approfondimenti ed analisi sul risultato delle Elezioni Amministrative tenutesi ieri in 760 Comuni italiani caratterizzeranno – con una programmazione dedicata – i palinsesti odierni del servizio pubblico. Le notizie dai seggi verranno diffuse, in particolare, nel daytime e in seconda serata, con una specifica attenzione ai 20 capoluoghi di provincia chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni. Uno ...

Elezioni comunali 2018 : i risultati in tempo reale a Vicenza - : Testa a testa tra centrodestra e centrosinistra nella città veneta, dove è assente dalla corsa il M5s. In leggero vantaggio al momento Francesco Rucco, sostenuto da Lega, Fi e FdI, ma potrebbe essere ...