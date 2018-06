Elezioni comunali | il centrodestra conquista 4 città contro le 2 del Pd Il M5S presente

Risultati Elezioni comunali 2018 - diretta : vince Lega - perde M5s/ Ultime notizie ballottaggi Amministrative : Risultati Elezioni Amministrative Comunali 2018: diretta ballottaggi e Ultime notizie. Lega trionfa, flop M5s, cala il Pd: al secondo turno chi sarà in vantaggio? I dati di tutti i capoluogo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 13:20:00 GMT)

BRESCIA E SONDRIO - RISULTATI Elezioni comunali 2018/ Lombardia - Del Bono salva Pd : a rischia ‘feudo’ Cinisello : ELEZIONI COMUNALI 2018, RISULTATI BRESCIA, SONDRIO e tutti i 103 Comuni della Lombardia: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie: trionfo Del Bono alla Loggia. Se Del Bono può ben definirsi il “salvatore” del Partito Democratico in queste ELEZIONI COMUNALI, di certo non si può dire che la parte rossa “storica” della Lombardia viva lo stesso stato di salute di BRESCIA.

Elezioni comunali 2018 - il sindaco di Trapani : "Da noi i migranti di Aquarius" : Si fa avanti anche il candidato di Messina per il centrodestra: "Da uomo e da medico, se diventassi sindaco li accoglierei a Messina"

Comunali Abruzzo : Teramo al Ballottaggio - Morra Spegne gli Entusiasmi "Fra 15 Giorni Altre Elezioni" : Teramo - “Al Ballottaggio sarà comunque un’altra elezione: non bisogna sedersi e iniziare una diversa campagna elettorale, bisogna migliorare il programma per ospitare le istanze e tutti i consigli che sono sempre ben accetti. In questa sfida a due conta molto anche l’intuito e il modo di essere del candidato e comunque parlerò a tutti i cittadini, anche a quelli, il 35%, che non sono tornati dal mare nella vicina costa teramana, ...

Ivrea e Imperia risultati Elezioni comunali 2018/ Flop M5s Piemonte - ballottaggi Liguria : Scajola attacca Toti : Liguria e Piemonte, risultati Imperia e Ivrea: Elezioni Comunali amministrative 2018. Il ritorno di Scajola e il Flop del M5s nella città di Casaleggio. I nomi dei sindaci eletti.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:20:00 GMT)

Elezioni comunali - fra i due populismi il peggio gode : L’impressione dalle comunali di ieri è duplice. Da una parte si conferma l’incapacità locale del Movimento 5 Stelle. Anche a Roma, dove pure al Nomentano e alla Garbatella (municipi III e VIII) – quasi 300mila aventi diritto, se fossero una città sarebbero stata la terza città andata al voto dopo Catania e Trapani – ha votato neanche il 30%, sono fuori. Dall’altra la sensazione è che, sull’onda di una campagna elettorale conclusa mentre la gente ...

Risultati Elezioni comunali 10 giugno : Nella tornata elettorale del 10 giugno, mentre prosegue ovunque l'avanzata del centrodestra, il M5S non riesce a sfondare, mentre arranca il centrosinistra. I ballottaggi si terranno il 24 giugno.-- l Movimento dovrà giocarsela in tre ballottaggi il prossimo 24 giugno, in particolare ad Avellino, Ragusa e Terni. Nella città umbra fino all'ultimo si profila un testa a testa tra il candidato sindaco di centrodestra Leonardo Latini (25.531 voti) e ...

Elezioni comunali 2018 - nel veronese a un candidato sindaco zero voti : candidato sindaco con zero voti. Nemmeno il suo. È successo a San Mauro di Saline , Verona, , piccolo comune montano della Lessinia , 582 abitanti, 496 elettori, , dove è stato confermato primo ...