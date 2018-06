Elezioni comunali 2018 | i risultati | avanza la Lega | frenata M5S

TREVISO - ANCONA - IMOLA : RISULTATI Elezioni comunali 2018/ Dati reali : Vicenza - eletto sindaco Rucco (Cdx) : RISULTATI IMOLA, ANCONA, Vicenza e TREVISO: ELEZIONI COMUNALI Amministrative 2018 in Emilia Romagna, Marche e Veneto. Le ultime notizie sul voto: i nomi dei nuovi sindaci eletti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 08:12:00 GMT)

Elezioni comunali 2018 - la Lega trascina il centrodestra a Treviso e Vicenza. Il Pd tiene Brescia - ma perde Catania. Frenata M5S|Tutti i dati : Del Bono riconfermato a Brescia. centrodestra in vantaggio anche a Viterbo e Catania. Il centrosinistra, invece, è avanti ad Ancona e Siena. Bene la Lega. Cinque Stelle in difficoltà a Roma: tonfo nei municipi al voto

Elezioni comunali Ivrea - il flop del M5S nella città dei Casaleggio : il candidato non va al ballottaggio : Sarà ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra a Ivrea. Niente da fare per i 5 Stelle, nella città simbolo della famiglia Casaleggio, dove ogni anno si tiene il raduno del Movimento e dove ...

Elezioni comunali Imperia - Scajola sfida Forza Italia : «Non possono esistere modelli e diktat da fuori» : un grande successo». Così Claudio Scajola ha commentato il netto vantaggio ottenuto al primo turno delle Elezioni comunali a Imperia. I cittadini hanno espresso la loro preferenza aggiudicando al ...

Elezioni amministrative e comunali 2018 - risultati in diretta : il Pd vince a Brescia - Treviso e Catania vanno al centrodestra : Il Pd vince a Brescia, il centrodestra si riprende Treviso e conquista al primo turno anche Catania. I dati dello spoglio reale, che procede a rilento da Nord a Sud, indicano la tenuta del centrosinistra nel capoluogo lombardo, dove l’uscente Emilio Delbono (Pd) viaggia attorno al 54% e festeggia la vittoria: “Si vince anche con il cuore, dobbiamo riportare al centro alcuni temi che finora sono mancati a livello nazionale”, ...

Elezioni comunali - al primo turno il centrodestra unito fa il pieno. Il Pd tiene solo a Brescia - tracollo M5s : I risultati delle Elezioni comunali emettono un solo verdetto certo: il centrodestra unito vince. Il Pd , in grave difficoltà, al primo turno tiene solo a Brescia mentre il M5s rischia un clamoroso ...

