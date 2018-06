Elezioni amministrative | la tentazione di Lega e M5s | insieme anche nei Comuni | la bomba

Augusto Minzolini - Elezioni amministrative : 'Il M5s comincia a pagare il governo. Che batosta' : 'Nelle elezioni amministrative i grillini cominciano a pagare il governo'. Augusto Minzolini commenta su Twitter il risultato delle elezioni amministrative che hanno visto trionfare la Lega a scapito ...

Elezioni amministrative - i risultati delle urne in 761 Comuni : (Immagine: pixabay) Domenica 10 giugno si è votato per il rinnovo delle amministrazioni in 761 Comuni italiani, tra cui un capoluogo di regione (Ancona) e 20 capoluoghi di provincia. Nessun banco di prova, al contrario di quanto sostengono alcuni media italiani, per i partiti di governo, perché non c’è stato tempo utile per giudicarne l’operato. Nei Comuni con più di 15mila abitanti in cui nessun candidato sindaco ha superato il 50% delle ...

I risultati delle Elezioni amministrative : Il centrodestra è andato bene ovunque, il centrosinistra è andato come ci si aspettava ma a sorpresa ha vinto a Brescia, il Movimento 5 Stelle è in grosso calo ovunque The post I risultati delle elezioni amministrative appeared first on Il Post.

Le Elezioni amministrative sono andate molto bene per la Lega. Giù l'affluenza : Un primo bilancio della tornata elettorale di amministrative segna alcuni punti fermi: l’avanzata della Lega di Matteo Salvini, che proprio nel giorno del voto chiude i porti italiani ai barconi di migranti provenienti dal Nord Africa e dice: “L’Italia comincia a dire no”. Un atto che segna una svolta nella politica italiana dell’accoglienza e che in molti comuni al voto è suonato come uno spot elettorale di ...

Elezioni amministrative e comunali 2018 - risultati in diretta : il Pd vince a Brescia - Treviso e Catania vanno al centrodestra : Il Pd vince a Brescia, il centrodestra si riprende Treviso e conquista al primo turno anche Catania. I dati dello spoglio reale, che procede a rilento da Nord a Sud, indicano la tenuta del centrosinistra nel capoluogo lombardo, dove l’uscente Emilio Delbono (Pd) viaggia attorno al 54% e festeggia la vittoria: “Si vince anche con il cuore, dobbiamo riportare al centro alcuni temi che finora sono mancati a livello nazionale”, ...

Elezioni amministrative 2018 - risultati in diretta : tutte le sfide da Brescia a Catania. Affluenza in calo : poco sopra al 61% : Un capoluogo di regione, venti di provincia e quasi 7 milioni di persone chiamate a scegliere 761 sindaci e rinnovare i consigli comunali. È il primo test per il governo M5s-Lega, appena partito dopo quasi 90 giorni di trattative. Nei capoluoghi di provincia terminano il loro mandato 14 sindaci di centrosinistra, 3 di centrodestra, 1 dei Cinque Stelle e 2 civici. Al voto alcune città-chiave, come le roccaforti del Pd, Pisa e Siena, ...

