Elezioni amministrative 2018 | risultati in diretta | a Brescia il Pd tenta la vittoria al

(Di lunedì 11 giugno 2018) Un capoluogo di regione, venti di provincia e quasi 7 milioni di persone chiamate a scegliere 761 sindaci e rinnovare i consigli comunali. È il primo test per il governo M5s-Lega, appena partito dopo quasi 90 giorni di trattative. Nei capoluoghi di provincia terminano il loro mandato 14 sindaci di centrosinistra, 3 di centrodestra, 1 dei Cinque Stelle e 2 civici. Il dato definitivo dell’affluenza è 61,19%, in calo rispetto al 67,23% della precedente tornata. In Sicilia, non conteggiata nelle rilevazioni del Viminale, ha invece votato il 56,44% degli aventi diritto nelle 138 città chiamate alle urne. Nei Comuni con più di 15mila abitanti dove nessun candidato riuscirà a ottenere il 50 per cento più uno di voti (eccetto che in Sicilia, dove la soglia è fissata al 40), è previsto il ballottaggio per il 24 giugno. I dati dello spoglio reale, che procede a rilento da Nord a Sud, ...