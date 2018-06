: #elezioni #amministrative2018 alle ore 12 la percentuale degli elettori alle urne per le comunali, esclusi i comuni… - Viminale : #elezioni #amministrative2018 alle ore 12 la percentuale degli elettori alle urne per le comunali, esclusi i comuni… - MediasetTgcom24 : #Amministrative2018 ?? Affluenza, exit poll e risultati in tempo reale nel nostro speciale ->… - TgLa7 : #Comunali: #affluenza, alle ore 19 ha votato il 44,05%, rispetto al 40,03% delle precedenti omologhe elezioni -

Hanno votato il 61,19% degli elettori. E' questo il dato definitivo dell'rilevata alle 23, ora della chiusura dei seggi, in 623 comuni dei 760chiamati alle urne per lecomunali sulla base dei dati del Viminale. Alle precedentila percentuale era stata del 67,24% . Il dato non tiene conto del risultato della Sicilia dove hanno votato per il rinnovo di 138 Consigli Comunali 927.538 persone pari al 56,44%, Cinque anni fa aveva votato il 47,64%.(Di lunedì 11 giugno 2018)