Elena Morali aggredita in vacanza Smentito il ritorno con Scintilla

Elena e Scintilla a Formentera - la Morali chiarisce : “Non siamo fidanzati” : Elena Morali chiarisce la sua attuale situazione sentimentale con Scintilla Elena Morali e Scintilla pare non siano tornati ufficialmente insieme. A dichiararlo è la stessa ex naufraga dell’Isola dei Famosi, attraverso una Storia su Instagram. Ci ha tenuto a fare qualche importante precisazione, dopo aver letto qualche articolo su vari siti. In particolare, nelle ultime […] L'articolo Elena e Scintilla a Formentera, la Morali ...

Elena Morali denuncia in diretta : "Sono stata aggredita da un paparazzo" : Dopo l'esperienza all' Isola dei Famosi , Elena Morali aveva preso le distanze dal suo fidanzato Gianluca Fubelli , in arte Scintilla. La modella, infatti, aveva confessato di non sentirsi più pronta ...

Elena Morali e Scintilla di nuovo insieme : vacanza a Formentera : Elena Morali e Scintilla di nuovo insieme: vacanza a Formentera La storia fra Elena Morali e Scintilla non è finita. La vicinanza tra la Morali e Marco Ferri non ha fermato la coppia che sembra aver ritrovato il sereno. Dopo il momento di pausa per entrambi che aveva fatto sperare i fan, Elena Morali e […] L'articolo Elena Morali e Scintilla di nuovo insieme: vacanza a Formentera proviene da Gossip e Tv.

Marco Ferri/ Gossip : Elena Morali - un flirt già archiviato? (Avanti un altro pure di sera!) : Marco Ferri, scoppia il Gossip sulla sua vita sentimentale: chi è la sua compagna? Parteciperà al quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. (Avanti un altro pure di sera!)(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 08:28:00 GMT)

Roma - la Dolce Vita di Elena Morali : balli scatenati fino all'alba in via Veneto : In pista tra gli applausi, le foto e i selfie con i fan fino alle prime ore della mattina nel bar della Dolce Vita di via Veneto. Elena Morali, ex concorrente de L'isola dei famosi, si è regala un'...

Elena Morali : "Scintilla? Momento di pausa. Francesco Monte e Marco Ferri due amici" : Elena Morali, ospite di Non succederà più, la trasmissione radiofonica della spumeggiante Giada Di Miceli, condotta su Radio Radio, ha fatto il punto della situazione sul suo rapporto con Scintilla, interrotto bruscamente dopo 4 anni di fidanzamento e a ridosso del matrimonio: È un periodo un po’ strano, però ci stiamo lavorando. È un Momento di pausa da parte di entrambi. I malpensanti hanno attribuito questo allontanamento alla ...

Elena Morali e il bacio a Marco Ferri : "Mi ha messo in confusione" : Elena Morali, protagonista dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha confermato di aver baciato Marco Ferri, una volta rientrata in Italia dall'Honduras. Un fulmine a cielo sereno avvenuto a pochi giorni dalla rottura con Gianluca Scintilla Fubelli, con cui la bella showgirl è stata fidanzata per quattro anni: Marco mi ha baciata a stampo ma secondo me è un bacio… di amicizia! È stato ...

