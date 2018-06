Economia | la Fed e il dilemma della piena occupazione

Fed : Beige Book - Economia Usa cresce moderatamente : Share FaceBook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin Email Print Viber New York, 30 mag. , AdnKronos/Dpa, - L'economia statunitense ha continuato ad espandersi tra aprile e inizio maggio ma un "ritmo moderato". E' quanto emerge dal Beige Book della Federal Reserve nel quale si evidenzia "l'incertezza delle ...

Per Bostic - Fed - guerra commerciale rischio per Economia Usa : Secondo Raphael Bostic, president della Federal Reserve , Fed, di Atlanta, l'incertezza riguardo le politiche commerciali del presidente Donald Trump è il "rischio più ovvio" per l'economia Usa e sta mettendo un freno agli investimenti da parte delle aziende. Parlando mercoledì presso il Jacksonville World Affairs Council, Bostic ha notato come "il crescente ottimismo di inizio ...

Fed - Rosengren : 'almeno tre rialzi tassi nel 2018 a fronte di Economia in crescita' : Secondo il presidente della Fed di Boston, Eric Rosengren, la Federal Reserve dovrà aumentare i tassi di interesse almeno tre volte quest'anno di fronte a una robusta economia statunitense, anche se eventuali interruzioni degli scambi rappresentano dei rischi. Rosengren ha tracciato un quadro ottimistico della forte crescita dell'occupazione negli Stati Uniti, di ...

Fed avverte : 'guerra dazi letale per Economia Usa' : 'La prospettiva di ritorsioni da parte di altri Paesi, così come altre questioni e incertezze associate alle politiche commerciali si legge nei verbali è considerata un rischio per l'economia a ...

Minute Fed : aumenta l'ottimismo sull'Economia Usa : Le prospettive Ad ogni modo, in linea generale i membri hanno mostrato piena fiducia sulla direzione verso cui l'economia statunitense sembra essere diretta, anche se con qualche dubbio dettato più ...

